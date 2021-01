Bindi, fiica Vânătorului de Crocodili, mai are puțin și naște. Cum arată burtica ei în ultimul trimestru de sarcină

„Momentul în care am descoperit că voi deveni mama va rămâne pentru totdeauna în amintirea mea. Timpul a stat în loc atunci. Am făcut un test și am fugit în bucătărie, unde Chandler ne pregătea ceai. Nu m-a auzit intrând, așa că l-am urmărit cum turna apă în cana mea preferată, în formă de arici.

Am început să vărs lacrimi de bucurie și i-am spus iubitului meu soț că testul de sarcină a ieșit pozitiv. Am fost extrem de fericiți. Adorabilul nostru pui de câine, Piggy, a stat pe picioarele noastre, întrebându-se ce se întâmplă.

Am băut împreună un ceai și am vorbit despre viitorul nostrum și despre cum o să le dăm vestea cea mare oamenilor pe care îi iubim. În acele câteva momente, minunatul copil pe care îl port în pântece a devenit cel mai important lucru din viața noastră.

Ne simțim binecuvântați la gândul că această mică persoană ne-a ales pe noi să îi fim părinți. Copilul nostru, un războinic pentru viața animalelor sălbatice, va fi foarte iubit de către familiile noastre și de către întreaga echipă de la Grădina Zoologică Australia”, a fost mesajul publicat de Bindi Irwin imediat după ce a aflat că este însărcinată, pe Instagram.