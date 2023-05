Boala grea de care suferă Andreea Marin. Prezentatoarea tv a căutat tratament în Turcia. Cum se simte și ce a declarat

Andreea Marin a dezvăluit faptul că suferă de o boală destul de grea, autoimună, iar tratamentul nu l-a căutat în România, ci în Turcia, în urma unor recomandări care i-au fost făcute. Aceasta a explicat cu ce se confrunta și cum se simte în prezent.

Informațiile apărute în presă ar arăta faptul că Andreea Marin ar suferi de Lupus, o boală autoimună care are anumite simptome greu de recunoscut. Prezentatoarea tv s-a confruntat cu aceste stări de câțiva ani, fără să înțeleagă ce se întâmpla cu ea.

“Aveam nişte simptome de câţiva ani. Nu erau nişte simptome foarte grave, dar mă incomodeau. De ce să nu fii sănătos dacă ai această posibilitate? Am auzit-o pe Andreea Răducanu povestind că avea o problemă şi a rezolvat-o în Turcia. Am reţinut informaţia şi m-am gândit să merg şi acolo. Dar nu am făcut-o imediat, ci doar după trei luni. Mi-am luat un bilet de avion şi am ajuns acolo. Imediat doctorii au bănuit ce ar putea fi. Mi-au făcut şi analize ca să se dovedească ce am. Nu este vorba despre cancer. O biopsie nu se face numai pentru a descoperi un cancer”, povestea Andreea Marin într-o emisiune TV, potrivit fanatik.ro.

Aceasta s-a mai confruntat și cu depresia în trecut, dar pare că lucrurile acum sunt pe un făgaș bun și nu mai are stări de rău.

De ce nu a mai ținut legătura Andreea Marin cu cei doi copii adoptați. Motivul pentru care a rupt legătura cu ei

Andreea Marin a dezvăluit care a fost motivul pentru care ea nu a mai ținut legătura cu cei doi copii adoptați de ea de peste hotare. Aceasta a explicat și care era sistemul de ajutor de la distanță pentru copiii aceia.

Andreea Marin a vorbit deschis despre motivul pentru care ea nu a mai păstrat legătura cu cei doi copii adoptați de ea la distanță: un băiețel din China și o fetiță din Kenya. Ambasador Național pentru UNICEF în România, Andreea Marin, a explicat cum funcționează sistemul de adopție la distanță pentru copiii nevoiași din țările nevoiașe.

Fosta prezentatoare tv a emisiunii „Surprize, surprize” a explicat cum a arătat sistemul de adopție la distanță prin care ea a ajutat financiar mai mult timp și de ce nu mai păstrează acum legătura.

„Acum îți dai seama că sunt oameni mari, era cu mult timp în urmă. Acum nu mai păstrăm legătura, sunt niște reguli ale adopției la distanță și întotdeauna puteai să ții legătura – în China am și fost, l-am și întâlnit pe băiețel – numai prin intermediul forului, fundației în cazul acesta, care îți facilita acest lucru. Te lăsa să îi ajuți, dar nu să – și e bine că se întâmplă așa – profiți deja de legătura cu acest copil. De fapt, tu ajutai prin donațiile tale să construiești o comunitate. Nu ajutai doar copilul în cauză, pentru că fondurile pe care noi le trimiteam, atâția părinți adoptivi, între ghilimele, din lumea largă, se adunau într-o pușculiță mare, și ei construiau întreaga comunitate. Adică, le făceau toalete, latrine odinioară, le reconstruiau sau construiau școala, ajutau întreaga comunitate să crească. Practic, dacă toată comunitatea crește, nu sunt inegalități mari între ei și au șanse să se dezvolte împreună și, mai ales, șansa la educație, care înseamnă clar deschidere către lumea largă”, a povestit Andreea Marin, potrivit unica.ro.

Andreea Marin a explicat cum funcționa acest sistem:

„Așa era sistemul gândit și e foarte bine că era așa. Pentru că dacă tu l-ai fi ajutat numai pe acel copil s-ar fi creat inegalități. (…) Cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă ei primeau direct banii în mână de la tine, de la X, de la Y?! Nu se alegea mare lucru, pe când acea fundație, spre care noi direcționam acești bani, făcea un plan de dezvoltare și, cu ajutoare din toată lumea, planul de dezvoltare pentru întreaga comunitate era cu adevărat o șansă. Creșteau ca familii, se ajutau între ei, înțelegeau cu toții aceleași lucruri, aveau parte și de o educație odată cu dezvoltarea infrastructurii, exact așa cum trebuie să crească, în mod sănătos”, a completat Andreea Marin, pentru aceeași sursă citată mai sus.

