Vica Blochina, prima imagine după accidentul rutier în care a fost implicată. Cum se simte fosta balerină: „Am leșinat la volan”

Vica Blochina a povestit că i s-a făcut rău în timp ce se afla la volan, a tras pe dreapta și a lovit o altă mașină, în cursul zilei de luni, 22 martie. Vedeta a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale, iar miercuri a fost externată.

„Mi s-a făcut foarte rău, nu mai vedeam în fața ochilor. Și am tras pe dreapta. Am intrat în altă mașină. Am leșinat practic la volan. Și am rupt oglinda. Mașina este lovită”, a povestit Vica Blochina pentru Click!

Vica Blochina a povestit că a avut parte de investigații medicale.

„Am făcut analize, vedem ce s-a întâmplat. Sunt lovită la un picior”, a declarat Vica Blochina.