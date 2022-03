Britney Spears a dezvăluit că tatăl ei o droga până nu mai putea vorbi. Ce a mai precizat artista

Timp de 13 ani, artista a fost sub tutela tatălui ei și a trebuit să-i ceară permisiunea pentru fiecare mișcare, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

Artista a precizat, potrivit Fanatik, faptul că, în repetate rânduri, aceasta a fost tratată foarte rău de către tatăl ei și de către întreaga familie, iar acum, s-au descotorosit cu toții de ea.

Pentru acest lucru, artista vrea să se facă dreptate.

Britney Spears cere dreptate: "Familia mea trebuie să plătească. Nu eram nimic mai mult decât o marionetă pentru ei"

Potrivit sursei menționată, Britney Spears a precizat că printre relele tratamente, aceasta a fost drogată, timp de patru luni de către tatăl ei.

În plus, acesta ar fi sechestrat-o și ar fi obligat-o să muncească și câte zece ore pe zi.

Într-o lume în care este ok să-ți sechestrezi fiica și să o faci să lucreze 7 zile pe săptămână… de la opt dimineața la patru după-amiaza fără zile libere, cu 105 persoane, care intră și ies dintr-o mică rulotă săptămânal… fără băi private și văzută goală când se schimbă, a spus ea.

M-a drogat până când nu mai puteam vorbi. Am fost supusă acestui tip de tratament timp de 4 luni de către tatăl meu după ce am muncit din greu pentru familia mea, vreme de 13 ani, a adăugat Britney Spears.

De altfel, artista este dezamăgită și de faptul că a muncit foarte mult pentru familia ei și, la final, s-au descotorosit de ea, ca și cum nu ar fi familie.

Am dat totul când am lucrat doar ca să fiu aruncată literalmente… Nu eram nimic mai mult decât o marionetă pentru familia mea, am cântat pe scenă și am făcut ceea ce mi s-a spus să fac.

Am fost tratată mai mult decât josnic, nimeni nu ar trebui să fie tratat așa cum am fost eu… Motivul pentru care aduc în discuție acest lucru este că încheierea tutelei este un lucru uriaș, dar au scăpat cu toții.

Dacă ai fost vreodată în stare de șoc de 4 luni… amenințat cu viața ta… ai fi și tu supărat. Vreau dreptate și nu mă opresc până nu se face ceva celor care mi-au făcut rău… și da, am fost rănită, a conchis artista.

