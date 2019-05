„M-au internat la psihiatrie, pentru că n-am vrut să-mi dau copilul”. Britney Spears, acuzații năucitoare, într-o scrisoare secretă

Britney Spears a făcut acuzații grave la adresa echipei ei, susținând că aceasta este vinovată de o înscenare ce a dus la internarea ei într-o clinică de psihiatrie, după ce s-a închis într-o cameră și a refuzat să-l dea pe unul dintre fiii ei fostului ei soț, Kevin Federline.

Cântăreața Britney Spears a scris această scrisoare la persoana a treia, precizând că echipa ei „îi controlează viața” și o „amenință constant” că dacă nu cooperează, îi vor fi luați copiii.

Scrisoarea, pe care Britney Spears a scris-o de mână, între anii 2009 și 2010, a fost obținută de The Daily Mail.

Incidentul precizat în scrisoarea ei, referitor la fostul ei soț Kevin Federline, s-a petrecut în ianuarie 2008. Atunci, cântăreața s-ar fi închis în baie cu unul dintre cei oi fii ei, nedorind ca acesta să ajungă la fostul ei soț, conform înțelegerii lor în privința copiilor.

„Comportamentul ei când i-au fost luați copiii, când ea s-a închis în baie, este de înțeles, având în vedere că un prieten i-a spus la ușă că polițiștii vor pleca, îndemnând-o să rămână acolo. A fost mințită și i-a fost înscenat totul. I-au fost luați copiii și și-a pierdut cumpătul, la fel cum ar fi făcut oricare altă mamă în locul ei”, a scris Britney Spears.

Această scrisoare a fost publicată în contextul apariției unor noi îngrijorări cu privire la starea de sănătate a cântăreței Britney Spears. Vedeta a susținut că tatăl ei a internat-o, în aprilie, într-o clinică de psihiatrie fără voia ei și a obligat-o să ia medicamente. El a mai spus că „la un anumit moment, ea va înregistra din nou”.

Larry Rudolph, managerul cântăreţei americane Britney Spears, a declarat recent că este posibil ca artista să nu mai concerteze vreodată. Declaraţiile lui vin în contextul în care Spears îşi doreşte revenirea pe scena din Las Vegas, după ce mai mult de o lună a fost internată într-un centru de tratament psihiatric, însă decizia a fost luată de a nu continua cu aceasta.

Britney Spears, născută pe 2 decembrie 1981, în McComb (Mississippi), este cântăreaţă, dansatoare şi actriţă. Primele ei două albume de studio, „Baby One More Time” (1999) şi „Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o să devină un star al muzicii pop. De atunci, Britney Spears a câştigat numeroase trofee şi distincţii, între care un Grammy şi două trofee Emmy, a lansat în total 9 albume de studio, cel mai recent fiind „Glory", apărut în august 2016. Discurile ei au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.

Britney Spears are doi fii cu Kevin Federline, din căsnicia lor ce a durat din 2004 până în 2007 -Sean Federline, în vârstă de 13 ani, și Jayden James Federline, în vârstă de 12 ani. În 2004, cântăreața a mai avut o scurtă căsnicie cu Jason Allen Alexander.