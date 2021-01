Bruneta focoasă apare în costum de baie sexy, într-o destinație exotică. Cum s-a fotografiat Raluka, fosta concurentă Asia Express

Raluka și pasiunile ei

Pe lângă dragostea nemărginită pentru muzică, Raluka este extrem de dedicate atunci când vine vorba de sport. Faptul că merge frecvent la sală o ajută să se mențină în formă.

În timpul liber, frumoasa brunetă se plimbă adesea cu bicicleta pe străzile din București.

De asemenea, ea a mai spus că îndrăgește foarte mult animalele. „Nu mă pot ține departe de căței, pisici sau orice alt animăluț care poate fi ținut în casă!”, a declarat Raluka.

„Am avut întotdeauna animăluțe și cumva simt că nu mă pot ține departe de căței, pisici sau orice alt fel de animăluț care poate fi ținut în casă. Am luat unul, după încă unul și nu m-am mai putut opri până am ajuns la 6. Acum am rămas cu 4 și am mai găsit și o cățelușa cu 3 puiuți pe care i-am dat deja. Deci nu știu unde ajunge numărătoarea😂”, declară artista.

Raluka, viața în izolare

În pandemie, artista a declarat că a slăbit câteva kilograme și a făcut mult sport. Chiar dacă nu a exagerat cu gătitul, Raluka a descoperit în izolare că îi place mult să deseneze.

În fiecare zi a făcut sport și a dansat aproape încontinuu pentru a-și alunga plictiseala. De asemenea, ea și-a intrat și în rolul de dădacă, având grijă de copiii surorii sale.