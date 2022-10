Stand-Up Revolution sezonul 2, 7 octombrie 2022. Jurații, impresionați de Teodora Nedelcu. Ce a făcut bunica Gherghina în platou

Sezonul 2 din Stand-Up Revolution a revenit pe micile ecrane ale publicului cu cele mai savuroase momente, concurenți cu numere excepționale de stand-up comedy și situații neașteptate. În ediția 2 a show-ului, jurații au avut parte de o surpriză de zile mari din partea invitatului special.

Vio, Costel, Dan Badea, Teo și Maria Popovici au savurat din plin glumele concurenților, însă din peisaj nu au lipsit schimburile de replici dure dintre jurați. De asemenea, telespectatorii au avut ocazia să râdă în hohote la cele mai bune momente ale participanților din competiția aprigă.

Ce s-a întâmplat ediția 2 a emisiunii Stand-Up Revolution sezonul 2 de pe 7 octombrie 2022, de la Antena 1

Ediția 2 a sezonului 2 din Stand-Up Revolution, de pe 7 octombrie 2022, a fost una intensă pentru jurați, concurenți și public. Maria Popovici, Costel, Teo, Dan Badea și Vio au fost foarte atenți la numere de stand-up din preselecție, lucru care a pus și mai multă presiune pe umerii participanților.

Tudor Costina, concurentul din sezonul 2 Stand-Up Revolution care a generat replici acide la masa juriului în ediția 2 a show-ului, de pe 7 octombrie 2022

Tudor Costina a pășit cu emoții în platoul emisiunii Stand-Up Revolution, dar foarte încrezător în numărul de stand-up comedy. Nici bine nu a urcat pe scenă că tânărul a reușit să le „fure” juraților câteva zâmbete cu glumele sale.

Dan Badea a fost primul jurat care a văzut un potențial în concurent, motiv pentru care a apăsat butonul verde. Gestul acestuia a fost urmat de Teo și Maria Popovici, semn că Tudor Costina a fost pe placul lor.

Replicile savuroase ale concurentului au generat hohote de ras în public și la masa juriului. Mai mult decât atât, acesta și-a făcut și colegii din culise să râdă.

„Pariul meu este că Tudor Costina o să fie top în stand-up. Are doar 22 de ani și, crede-mă, e bun!”, a mărturisit Vio despre momentul concurentului.

De asemenea, întrebarea lui Costel pentru Tudor Costina a generat un schimb de replici între jurați.

„Nu este programul coleg de peste gard, așa că ce vrea Tudor nu contează prea mult, de ce îl întrebi unde vrea?”, a susținut Teo.

„Deci nu funcționează așa concursul ăsta. Eu inventez reguli sau Costel inventează reguli? Costele, nu așa e concursul ăsta la care tu, ce să crezi, ești deja la sezonul 2. Ar trebui să știi mai bine ca mine”, a menționat Maria Popovici.

Conștient de valul de critici creat la masa juriului, Costel a ținut să precizeze: „Eu, jur, am vrut să fie în celelalte echipe! Mi se părea că am o echipă foarte puternică și îi vedeam pe ceilalți că erau descumpăniți. (…). Pentru voi am vrut să fac această chestie, să las de la mine și să fie la voi, pentru că eu am!“

Mai mult decât atât, Teo l-a provocat pe Costel să își schimbe votul, lucru care s-a întâmplat, dar nu pentru mult timp deoarece juratul și-a schimbat din nou votul în verde.

În cele din urmă, publicul a votat ca Tudor Costina să meargă în echipa lui Costel.

Lola Crudu i-a „provocat” pe Costel și Dan Badea să își arate abilitățile de sportivi în ediția 2 a sezonului 2 din Stand-Up Revolution, de pe data de 7 octombrie 2022

Lola Crudu a luat-o prin surprindere pe Ilona Brezoianu în ediția 2 a sezonului 2 din Stand-Up Revolution, de pe 7 octombrie 2022. Concurenta a venit în platoul emisiunii într-o ținută de fitness extrem de provocatoare.

„M-ai făcut neagră de supărare acum. Și eu fac fitness de dimineață când mă trezesc, dar nu se vede”, a spus prezentatoarea TV vizibil amuzată.

Concurenta a reușit să ia cu asalt scena Stand-Up Revolution. Aceasta i-a surprins pe jurați cu energia sa pozitivă, dar și cu pozițiile sale de yoga.

„Mie îmi place tupeul, un tupeu foarte smecher. Eram curioși să vedem care este faza.”, a evidențiat Costel după ce a apăsat butonul verde.

Votul Mariei Popovici a „supărat-o” pe concurentă, motiv pentru care nu a ezitat să-i ofere câteva replici dure. Cuvintele tinerei au făcut-o pe jurată „să se ascundă” sub masă.

La finalul momentului, Lola Crudu a reușit să-i facă pe Dan Badea și Costel „să se lupte” în mușchi chiar pe scena Stand-Up Revolution, arătându-și abilitățile de sportivi. Vio s-a amuzat copios de gesturile celor doi colegi ai săi.

Mariah Girouard, glumele sumbre care l-au făcut pe Teo să riște în ediția 2 a sezonului 10 Stand-Up Revolution, de pe 7 octombrie 2022

Mariah Girouard locuiește în Statele Unite ale Amercii, dar a venit direct din Barcelona în România pentru a-i impresiona pe Costel, Teo, Vio, Dan Badea și Maria Popovici. Concurenta a dezvăluit că a venit în țara noastră pentru a ne bucura și a ne face să râdem.

„Am mulți prieteni români în Barcelona, fostul meu șef este român. Avem în continuare o relație bună, îmi place România.”, a povestit tânăra.

Jurații au fost uimiți de numărul de stand-up cu care a venit Mariah Girouard. Aceasta i-a captivat cu momentul său savuros, dar și cu glumele extrem de sumbre.

„Am votul decisiv, este dificil. Glumele tale sunt foarte sumbre, dar lipsește ceva. Un impuls...efervescență. (...) M-a lăsat atât de mult pe gânduri, mi se pare interesant în ce direcție se duce, dar nu se duce până la capăt. Nu mi se pare că e coaptă gluma până la capăt.”, i-a spus Teo concurentei, înainte de a apăsa butonul verde.

În urma votului din partea publicului, Mariah Girouard a ajuns în echipa Mariei Popovici.

Călin Horvat, vânătorul care l-a făcut pe Dan Badea să facă dezvăluiri neașteptate în ediția 2 a sezonului 2 din Stand-Up Revolution, de pe 7 octombrie 2022

Călin Horvat a venit în ediția 2 a sezonului 2 din Stand-Up Revolution, de pe 7 octombrie 2022, pentru a-i amuza pe jurați: „Sunt foarte entuziasmat de faptul că mă aflu aici, pe scena umoristică. Pot să spun că nu am emoții. Trebuie să aveți voi emoții că am venit eu aici.”

Concurentul a intrat încrezător în platoul emisiunii. Acesta le-a spus juraților cu ce se ocupă, moment în care Dan Badea a făcut dezvăluiri neașteptate.

Juratul a dezvăluit că nu-i place deloc vânătoarea: „E vânător, vai, nu suport vânătoarea. Mi se pare că este sinistru, mi se pare o mizerie. Ce e treaba asta?”.

Glumele lui Călin Horvat au stârnit reacții neașteptate la masa juriului. Costel și Vio au părut foarte încântați de numărul de stand-up comedy al concurentului.

„Am dat roșu din respect pentru animale”, i-a spus Costel.

Călin Horvat și-a adus pe scenă și trofeele, iar Maria Popovici și Costel nu s-au putut abține să nu analizeze în detaliu. Jurata a fost curioasă să afle ce preț are un astfel de trofeu, iar suma impresionantă pe care i-a spus concurentul a lăsat-o cu gura căscată.

„6.000 de euro pe colții aia?”, a reacționat Vio.

Teodora Nedelcu este concurenta pe care jurații au recunoscut-o după voce încă din primele secunde, în ediția 2 a sezonului 2 Stand-Up Revolution de pe 7 octombrie 2022

Teodora Nedelcu este concurenta pe care Dan Badea, Teo și Maria Popovici au recunoscut-o din prima după voce. Celor trei nu le-a luat prea mult să își dea seama despre cine este vorba.

„Am intrat într-o nouă perioadă a vieții mele. Vreau să aflu mai multe despre mine și despre oameni. În continuare nu îmi plac oamenii, dar am zis că este timpul să le dau o șansă. Gândesc la fel, dar de data asta zâmbesc mai mult.”, a spus concurenta.

Costel, Vio, Dan Badea, Teo și Maria Popovici s-au distrat de minune pe seama numărului de stand-up comedy al Teodorei Nedelcu. Concurenta i-a cucerit din prima clipă pe jurați cu glumele sale originale.

Momentul tinerei a fost unul de-a dreptul spectaculos, care a generat o avalanșă de aplauze din partea publiculu și juraților.

„Mi-a plăcut atât de mult de tine astăzi. Pur și simplu, m-ai dat pe spate! Ești foarte bună, foarte mișto abordarea originală, te felicit!”, i-a transmis Maria Popovici concurentei.

„Astea sunt glumele pe care le iubesc!”, a mai spus Teo.

„Excelent!”, a spus Vio.

Darius Grigorie este concurentul pentru care Teo și-a schimbat votul în ediția 2 a sezonului 2 Stand-Up Revolution, de pe 7 octombrie 2022

Darius Grigorie s-a aflat pentru prima oară în fața camerelor de filmat, însă a reușit să facă un adevărat show. În ciuda emoțiilor, concurentul s-a descurcat de minune și i-a impresionat pe jurați cu momentul său de stand-up comedy.

„S-a dus al meu”, a spus Teodora Nedelcu în culisele emisiunii.

Jurații au ascultat cu atenție glumele concurentului, iar voturile nu au întârziat să apară. Darius Grigorie a obținut doi de „NU” din partea Mariei Popovici și din partea lui Teo, iar doi de „DA” de la Dan Badea și Vio.

Costel a fost nevoit să dea verdictul final: „La mine e decizia și vreau să mai creez un pic de tensiune. 50% îmi venea să dau verde, 50% îmi venea să dau roșu. Deci a fost fix la limită”.

În cele din urmă, juratul s-a decis să apese butonul verde pentru a-i acorda o șansă concurentului. Mai mult decât atât, Teo a luat prin surprindere pe toată lumea când și-a schimbat votul din roșu în verde.

Bunica Gherghina, apariție neașteptată în ediția 2 a sezonului 2 din Stand-Up Revolution, de pe 7 octombrie 2022

Bunica Gherghina a fost o apariție neașteptată în ediția 2 a sezonului 2 din Stand-Up Revolution, de pe 7 octombrie 2022. Aceasta a făcut senzație în platoul emisiunii cu dezvăluirile sale, dar și cu piesa pe care a decis să intre pe scenă.

„Oamenii au luat-o razna, i-am văzut cum aplaudau din tot corpul”, a remarcat Teo.

Jurații au fost induși în eroare de melodia pe care bunica Gherghina și-a făcut apariția. Aceștia au crezut că pe scenă se află Luis Gabriel sau Jador.

„Nu cred că-i Jador”, a fost replica lui Teo după ce i-a auzit vocea concurentei.

Bunica Gherghina a venit la Stand-Up Revolution să le facă juraților gogoși. Dan Badea a fost extrem de încântat de vestea pe care a primit-o de la concurentă: „Mor, mor, vreau gogoși!”.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 2 Stand-Up Revolution

Cel de-al doilea sezon Stand-Up Revolution de la Antena 1 vine cu o mulţime de surprize, inclusiv la masa juriului. După ce Maria Popovici li s-a alăturat lui Teo, Vio, Costel şi Dan Badea în jurizarea momentelor de stand-up, în acest sezon, jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic punctaj, va părăsi masa juriului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de temerarii stand-up-ului românesc și vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin numărul minim de voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei din public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent.

