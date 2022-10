O bunică de 64 de ani se antrenează cot la cot cu nepoata ei. Femeia are o siluetă de invidiat și mulți o confundă cu sora tinerei

Un duo format dintr-o nepoată și o bunică, ambele pasionate de fitness, a cucerit TikTok-ul, după ce a ieșit la iveală ce vârstă are aceasta din urmă. Cele două sunt din Australia și au uimit prin condiția lor fizică.

Tia Christofi și bunica ei, Lesley Maxwell, se antrenează împreună, cot la cot, iar internauților nu le vine să creadă că femeia are 64 de ani. Nepoata a început să publice filmulețe pe platforma de socializare, iar în scurt timp au ajuns să fie vizualizate de mii de utilizatori.

Aceștia îi dau femeii cu cel puțin 20 de ani mai puțin, având în vedere condiția ei fizică. Lesley este însă instructor de fitness specializat, iar nepoata ei se pare că i-a călcat pe urme.

O bunică de 64 de ani se antrenează cot la cot cu nepoata ei. Femeia are o siluetă de invidiat

Pentru un plus de amuzament, cele două fac sport în ținute asortate, iar cel mai adesea comentariile sunt referitoare la vârsta lui Lesley. Internauților nu le vine să creadă că femeia are vârsta pe care o are, comentând cel mai adesea că bunica tinerei arată precum mama sau chiar sora ei/

În majoritatea videoclipurilor de pe TikTok, cele două doar glumesc sau dansează împreună, însă cu toate acestea se poate observa abdomenul tonifiat și silueta bunicii Lesley. Unii fani au fost curioși și cum arata mama Tiei, având în vedere că se pare că „tinerețea” circulă în familia lor.

Lesley este la rândul ei cochetă și „concurează” cu nepoata ei la acest capitol, având mereu părul coafat și un machiaj pe măsură. Aceasta a publicat chiar și o fotografia cu ea și Tia, purtând aceleași ținute.

„Eu și nepoata mea împărtășim dragostea pentru fitness și o viață sănătoasă”, a dezvăluit ea în dreptul postării. În imagini se pot observa și brațele definite ale bunicii, care pare cu siguranță că nu s-a apucat de sport de ieri, de azi.

„Ai zis că e bunica ta? Credeam că ai greșit și voiai să scrii mama”, „Ar putea fi și sora ta”, „Nu îmi vine să cred că așa arată la 64 de ani”, sunt doar câteva dintre comentariile utilizatorilor de pe TikTok.

