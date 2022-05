Cadou neașteptat pentru Prințul William, de ziua lui. Cum arată moneda cu chipul său, emisă cu ocazia aniversării și cât valorează

În mai puțin de o lună, pe 21 iunie, Prințul William împlinește frumoasa vârstă de 40 de ani. Ducele de Cambridge, primul fiul al viitorului rege al Angliei va fi omagiat așa cum se cuvine, iar cu această ocazie, monarhia britanică a scos o monedă aniversară, cu chipul său, transmite Agerpres.

Prințul William, este primul fiu al lui Charles, Prinț de Wales și al Dianei, Prințesă de Wales și nepot al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și al Prințului Philip, Duce de Edinburgh. Astfel, este al doilea în ordinea succesiunii la tronul Regatului Unit.

Monetăria Regală a Marii Britanii a anunţat emiterea unei noi monede, pentru a marca aniversarea Prințului William

În când, prințul William va împlini 40 de ani și în cinstea sa, va primi o monedă aniversară de 5 lire sterline. Moneda, pe care este inscripţionat portretul prinţului William, a fost prezentată deja prezentată.

Este prima dată când al doilea succesor la tron apare singur pe o monedă britanică. Prințul William a mai apărut odată, împreună cu soția, pe o monedă aniversară, în cinstea căsătoriei lor regale din 2011.

Creată de designerul şi gravorul Thomas T Docherty, aceasta prezintă portretul ducelui de Cambridge, alături de iniţiala sa W şi numărul 40. Pe revers moneda prezintă un portret al reginei Elisabeta a II-a, realizat de Jody Clark. În plus, marginea monedei se va afla inscripţia "HRH The Duke of Cambridge”, potrivit aceleiași surse.

În plus, faţă de noua monedă de 5 lire sterline, va fi emis un set de două monede în ediţie limitată, o monedă aniversară din aur şi o monedă suverană 1982 - anul în care s-a născut ducele.

Gravorul regal a menționat că pe moneda aniversară a Ducelui este un echilibru între energia sa proaspătă și faptul că este un tătic atât de tânăr. De asemenea, extrem de fericit, bărbatul a mai spus că moneda aceasta reprezintă apogeul carierei lui, relatează Ok!Magazine.

„Deși ne deosebim atât de mult, îl înțeleg. Împlinește 40 de ani și are o familie frumoasă, copii mici... Și eu am copii și m-am străduit să redau foarte precis aura Maiestății Sale în acest moment al vieții”, spus Thomas T Docherty.

Pe 21 iunie, prințul William împlinește 40 de ani, dar până acum nu există informații cu privire la modul în care va marca acest moment. Cert este că evenimentul va avea loc la săptămâni de la celebrul Jubileul de Platină al suveranei.

Regina Elisabeta a II-a apariție surpriză la festivitățile dinaintea Jubileului de Platină, în ciuda stării sale de sănatate

În ultima perioadă, Regina Elisabeta a II-a a apărut tot ai rar în public și se zvonea că aceasta nu va fi prezentă nici cu această ocazie, din cauza problemelor de sănătate. Cu toate acestea, Majestatea Sa, în vârstă de 96 ani, i-a surprins pe toți cu apariția ei plină de carismă, cu o energie debordantă.

Regina Elisabeta a II-a a coborât dintr-un Range Rover negru fără să primească ajutor, a interacționat cu cei din jur și a fost cu zâmbetul până la urechi tot timpul.

Jubileul de Platină marchează cel de-al 70-lea an de domnie al Reginei Elisabeta a II-a pe tronul Marii Britanii și va avea loc la începutul lunii iunie. La acest eveniment, au luat parte multe personalități de seamă, printre care și actorul Tom Cruise.

