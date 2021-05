Caitlyn Jenner arată diferit acum. Cum i-a schimbat viața transformarea făcută în urmă cu 6 ani

Caitlyn, în vârstă de 71 de ani, a fost identificată ca bărbat timp de 65 de ani, purtând numele de William Bruce Jenner. Ea este fostă sportivă, fiind o decatletă de renume mondial.

Jenner a câștigat la Montreal Olimpiada de vară din 1976, stabilind astfel cel de-al treilea record succesiv. Astfel, faimoasa sportivă a fost numită neoficial „cel mai mare sportiv din lume”.

După succesul dobândit în lumea sportului, Catilyn s-a focusat pe cariera sa în televiziune, apărând în serialul “Keeping Up with the Kardashians”. Jenner are 6 copii, din trei căsnicii diferite, iar faimoasele Kendall Jenner și Kylie Jenner sunt chiar fiicele sale.

Cum a ajuns la această transformare Caitlyn Jenner

Tatăl vitreg al celebrei Kim Kardashian și tatăl biologic al lui Kylei Jenner, care a trecut printr-o operaţie de schimbare de sex în anul 2015, și-a dorit mereu să fie femeie. Acesta a declarat în nenumărate rânduri că nu s-a regăsit în postura masculină, motiv pentru care a luat decizia de a renunța la cine a fost și să devină cine își dorește.

"Bruce a trebuit mereu să spună o minciună. Caitlyn nu are niciun secret. Odată ce coperta Vanity Fair a apărut, sunt liberă", a declarat atunci Jenner.

Bruce Jenner (71 de ani) a cheltuit în jur de 4 milioane de dolari în procesul de transformare, el suferind mai multe operații estetice pentru a deveni femeie.

Cu toate că acum a devenit femeie, fiicele sale îi spun în continuare "tata", lucur care nu o deranjează deloc pe Caitlyn. Ba mai mult, are o relație extrem de frumoasă împreună cu una dintre fiicele sale biologiece, Kiley Jenner, dovadă fiind pozele, dar și videoclipurile pe care le au împreună în timp ce se machiază.

Cum arată Catilyn Jenner acum

Deși marea shcimbare din viața ei a avut loc acum 6 ani, de atunci, Catilyn Jenner a suferit mai multe transformări.

În urmă cu puțin timp, paparazzi au surprins-o pe Catilyn în Malibu, purtând o fustă cu imprimeu floral, cu crăpătură pe picior, o bluză bleumarin și o pereche de sandale. Acum, cu părul lung și trupul feminin conturat de ținutele alese cu grijă, Catilyn se păstrează în formă. Vedeta are planuri mari.

Citește și: Adevarul despre cum arată în realitate Khloe Kardashian, sora mai mică a lui Kim. Diferența realitate vs. photoshop

Chiar dacă este trans de 6 ani, Catilyn a declarat într-un interviu că nu încurajează băieții trans să participe în competiții sportive pentru fete.

“Asta este o problemă de corectitudine. De aceea mă opun fetelor trans născute ca băieți să participle în competiții sportive pentru fete. Nu e corect și trebuie să protejăm sporturile feminine din școli”, a explicat Catilyn Jenner.

Ce planuri are Caitlyn Jenner

De curând, Catilyn Jenner a declarat că își dorește să candideze ca guvernator al Californiei.

Afirmația ei legată de băieții trans care vor să participle în competiții sportive pentru fete i-a făcut pe membrii comunității LGBTQ să nu își mai ofere suportul pentru campania ei politică.

Citește și: Kylie Jenner se numără printre vedetele cu cele mai sexy imagini în bikini. Cine se află pe primul loc

Dacă aceste alegeri vor fi câștigate de un republican, va fi prima prima dată, din 2003 încoace, de când câștigase Arnold Schwarznegger alegerile pentru postul de guvernator.