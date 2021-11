Camelia Mitoșeru, în stare gravă la spital. Declarațiile pe care le-a făcut Mihai, fiul ei, cu privire la situația sa

Camelia Mitoșeru ar fi suferit un accident vascular cerebral, iar acum se află sub atenta grijă a medicilor. Actrița suferă de mai multe probleme de sănătate și acum urmează un tratament de specialitate, după ce, în urmă cu mai multe luni, ea a suferit o operație la nivelul capului.

Camelia Mitoșeru, în stare gravă la spital. Ar fi suferit un AVC. Declarațiile lui Mihai Mitoșeru, fiul ei

Mihai Mitoșeru a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la starea de sănătate a mamei sale, după ce ar fi găsit-o inconștientă în locuința ei.

„S-a întâmplat ieri, chiar de ziua mea (Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, n. red.). Am vorbit cu ea pe la 6.00 seara, era bine, era veselă, am râs împreună la telefon. Apoi, am sunat-o pe la 9 seara, nu mi-a răspuns și m-am îngrijorat. Știam că luase un Terraflu și acel medicament poate să provoace somnolență, așa că am insistat. Am mers peste ea și am găsit-o în cameră. Stătea în fund, dar nu putea vorbi deloc. Am dus-o, de urgență, la Spital, la Floreasca, medicii au preluat-o imediat. Acum este pe tratament pentru AVC, medicii știu mai bine diagnosticu', a dezvăluit, pentru fanatik.ro, Mihai Mitoșeru.

Actrița a fost găsită în stare gravă, iar Mihai Miroșeru a declarat că se simte destul de neliniștit cu privire la starea de sănătate a mamei sale, în vârstă de 70 de ani, care are mai multe probleme de sănătate, care ar putea să-i pună viața în pericol.

„Nu am putut vorbi cu ea. Am înțeles de la doamna doctor neurolog care se ocupă de ea, Alina Poalelungi, că poate vorbi acum, nu foarte bine, dar e totuși un pas înainte. Acum, ce să zic? Stau și mă uit pe pereți, la tavan, mă rog la Dumnezeu să fie mama bine, să își revină”, a mai declarat Mihai Mitoșeru.

Camelia Mitoșeru, despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Declarațiile făcute în urmă cu ceva timp

Camelia Mitoșeru a mărturisit la Antena Stars, în urmă cu mai multe luni, că nu i-a fost teamă de consecințele operației suferite și că și-a dorit foarte mult să o facă, ba mai mult de atât, ea a mai stat și o perioadă de recuperare, în timpul celei de-a doua internări.

„Nu mi-a fost frică de riscuri. M-a costat de m-a rupt. 8 ore a durat operația. Domnul profesor doctor a venit la mine și mi-a zis că nu mă poate opera deoarece nu aveau sânge. Mihai (n.r. fiul ei) a fost vai de capul lui, a suferit ca un câine, lângă mine. Oana Roman a fost lângă el. Eu după operație m-am trezit și am început să vorbesc. Nimeni nu mi-a spus ce simptome au avut alții înainte”, a explicat ea.

Vedeta recunoaște că nu simțea nimic și că nu avea simptome, însă în urma unei accidentări din locuința ei, aceasta a mers la un control, unde i-au găsit o tumoră pe creier. Iată ce spune ea despre perioada operației:

„Eu n-am simțit nimic. Veneam la voi, găteam. Nu am avut simptom. Într-o zi, am căzut la frigider peste calorifer și m-am învinețit toată. Câteodată simțeam că mă duc într-o parte. Mi-am făcut RMN. Eu nu aveam nimic. Vedeam perfect”, explică ea la tv.

Cameliei Mitoșeru nu i-a fost teamă să meargă la control: „Nu mai purtam ochelari nici la citit. Am fost la doctor, în decembrie. Nu am avut emoții. Dar am vrut confirmarea și a altui doctor”, a mai spus ea.

