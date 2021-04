Camelia Mitoșeru, primul interviu după operaţia dificilă pe creier. Cum se simte și prin ce trece mama lui Mihai Mitoșeru

Au fost momente de cumpănă în familia Mitoșeru! Camelia Mitoșeru a ajuns pe patul de spital în luna februarie și a avut mare nevoie de transfuzie de sânge după ce operația la care ar fi trebuit să fie supusă atunci a fost anulată din cauza lipsei de sânge din spitale.

În acea perioadă Mihai Mitoșeru a anunțat printr-o postarea pe Facebook că mama lui suferă de o tumoare benignă-meningiom și are mare nevoie de operație. Despre această tumoare se știe că cel mai frecvent, meningioamele se găsesc la suprafaţa creierului sau la nivelul bazei craniului.

Cum se simte Camelia Mitoșeru după operația pe creier și prin ce a trecut: "Dragă, sunt rasă în cap, port perucă"

La două luni de la intervenție, Camelia Mitoșeru vorbește la Antena Stars pentru prima oară, în public, despre cel mai dificil moment prin care a trecut.

Mamei lui Mihai Mitoșeru nu i-a fost deloc ușor să treacă printr-o intervenție dificilă pe creier, însă este foarte optimistă acum, iar starea ei de sănătate este foarte bună: "A fost grea operația și a durat foarte mult! Mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt excelent! Acum ies singură. Ies în curte cu cățelul de două ori pe zi. Deci mă simt foarte, foarte bine! A stat Mihai o grămadă de timp, pe urmă am fost iarăși în spital pentru recuperare, bineînțeles".

"Împlinesc două luni de la operație! O lună a fost foarte grea, într-adevăr, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste. Întâi a stat Mihai cu mine, după aceea a venit fosta nevastă a lui Nae Lăzărescu, Elena, și a stat și ea cu mine. Ce să spun, m-am descurcat foarte bine!", a spus Camelia Mitoșeru pentru Antena Stars.

Întrebată dacă înainte de operație i-a fost teamă aceasat a răspuns: "Nu mi-a fost nici teamă nu mi-am făcut nici griji, dar asta nu înseamnă că după ce am fost la domnul profesor Ciurea și de care m-am îndrăgostit, după aceea am fost la încă două spitale așa pentru liniștea mea, pentru că am vrut să verific. Nu pe domnul profesor, ci pe mine, în primul rând. Luni -a băgat în operație și nu a avut sânge. Bineînțeles că Mihai imediat a pus anunț pe internet, a făcut rost și după ce nu a mai avut nevoie, a oprit, iar miercuri, 3 februarie, m-a băgat în operație"

Operația nu a trecut fără să lase urme pentru Camelia Mitoșeru, aceasta nu mai are păr și poartă peruci: "Dragă, sunt rasă în cap, port perucă. Deci tot părul ăla de care toatălumea întreba dacă e al meu sau nu, era al meu", spune Camelia Mitoșeru.

Deși a trecut prin clipe grele, aceasta este plină de optimism și vede partea plină a paharului: "Dragă, dar nici nu am suferit după el (n.r. păr), să știi. Așa că totul este în regulă!", a mai spus Camelia Mitoșeru.