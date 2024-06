Când are loc cununia civilă a Ilonei Brezoianu. Evenimentul este mai aproape decât se așteptau fanii

Ilona Brezoianu a confirmat când are loc cununia civilă cu logodnicul ei, Andrei. Cei doi îndrăgostiți sunt în pline pregătiri pentru evenimentul mult așteptat.

Ilona Brezoianu și iubitul ei, Andrei, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care în curând se va oficializa. Deși la început, vedeta și-a ținut relația departe de ochii curioșilor, odată cu cererea în căsătorie, aceasta nu și-a mai putut ascunde fericirea. Ilona și Andrei s-au afișat din ce în ce mai des împreună și acum sunt în pline pregătiri de nuntă.

Ilona Brezoianu și Andrei se căsătoresc în acest weekend

Dacă în legătură marea petrecerea, cel care a dat-o de gol a fost colegul și prietenul ei Florin Ristei, de data aceasta ea a fost cea care a dat vestea. Săptămână trecută, Ilona a anunțat pe contul ei de Instagram, că alături de logodnicul ei, au depus actele necesare pentru Starea Civilă.

Potrivit legii, căsătoria se încheie între a 11-a și a 14-a zi de la înregistrarea declaraţiei de căsătorie, astfel încât cununia civială a Ilonei Brezoianu va avea loc chiar la finalul acestei săptămâni, în weekend-ul care urmează.

Acum, confirmarea a venit de la Emi, alături de care a participat la un alt evenument, prin intermediul unui Instastory.

„Cine se mărită într-o săptămână”, se aude spunând acesta pe filmare în timp ce o filmează pe fosta adversară de la Te cunosc de undeva!.

În imaginile postate în mediul online, actrița apare împreună cu logodnicul ei, iar la auzul întrebării și-a acoperit fața cu mâinile, semn că este foarte emoționantă pentru ceea ce urmează.

Cine este Andrei, viitorul soț al Ilonei Brezoianu

Ilona Brezoianu a vorbit pentur prima dată deschis despre logodnicul ei în podcastul La Țocii. Tot atunci Florin Ristei i-a dat de gol că nunta va avea loc pe 20 iulie 2024.

„Eu sunt bineeee. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu în dialog cu Romică Țociu.

Florin Ristei s-a uitat pe telefon unde spune că și-a trecut data la care Ilona și Andrei ar urma să facă pasul cel mare. Actrița i-a cerut lui Ristei să tacă după ce acesta a enunțat data de 20 iulie.

„Îi cânt la nuntă, ce să facem? Pe cât e? Stați că vă zic eu acum că mi-am trecut în calendar. E un băiat senzațional! 20 iulie! Mi-am pus aici cu semnul exlamării să nu iau cântare. Pe 19 sunt la Iași și pe 20 vin la tine”, a spus Florin Ristei.