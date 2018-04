,,Când eram un copil sărac, creşteam în ghetouri”. A trăit pe străzi, iar acum a primit o stea pe Walk of Fame

Actorul de comedie Tracy Morgan, care a devenit celebru prin apariţiile din emisiunea ,,Saturday Night Live" după ce a crescut într-unul dintre ghetourile cele mai dure din New York, a declarat că se simte ca acasă după ce a primit, marţi, o stea pe Hollywood Walk, relatează Reuters.

Morgan, în vârstă de 49 de ani, s-a aplecat şi a sărutat steaua de pe Hollywood Boulevard din Los Angeles, acum unul dintre cele mai vizitate locuri din oraş, dar care în trecut a fost un fief al lumii interlope.

,,Când eram un copil sărac şi creşteam în ghetourile din Brooklyn nu aş fi visat vreodată că voi avea o stea pe Walk of Fame", a spus comicul.

,,Acum că sunt aici trebuie să mărturisesc că mă simt destul de confortabil. Şi o să vă spun de ce. Din cauza mirosului de iarbă şi de urină stătută - mă simt ca şi cum aş fi din nou în ghetouri. Ceea ce m-ar face cu adevărat să mă simt ca acasă este ca cineva să picteze cu un spray cu graffiti peste steaua mea", a adăugat actorul de culoare.

Morgan, care joacă acum în sitcomul ,,The Last O.G." împreună cu Tiffany Haddish, a fost prezentat de laureatul premiului Oscar Jordan Peele şi de actorul de comedie Martin Lawrence, care i-a dat prima şansă lui Morgan în 1994 în serialul său de comedie "Martin".

,,The Last O.G." este primul pas mare pentru revenirea la Hollywood după ce actorul a fost grav rănit în 2014, când un camion Wal-Mart a lovit limuzina sa într-un accident din New Jersey, provocând moartea prietenului său, James McNair.

,,A trecut prin atât de multe lucruri şi a ieşit cu o perspectivă asupra vieţii care este absolut minunată", a declarat Peele pentru mulţimea adunată.

,,Te duce prin toate stările într-o conversaţie cu el. Poţi să râzi o secundă, iar în următoarea să plângi. Te pune pe gânduri acum, iar în următoarea secundă spune ceva atât de prostesc că nu poate să nu fie amuzant", a mai spus Peele.