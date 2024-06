Când și cum va naște Ana Baniciu. Ce decizie importantă a luat artista în privința bebelușului său

Ana Baniciu a luat o decizie foarte importantă în privința bebelușului său. Artista mai are doar câteva zile până la termen și va putea să își țină băiețelul în brațe.

Ultima lună de sarcină a fost plină de schimbări pentru Ana Baniciu. Artista și soțul ei, Edy Kovacs, s-au mutat la casă nouă cu puțin timp înainte ca bebelușul lor să vină pe lume. Aceștia așteaptă cu nerăbdare să își vadă băiețelul.

Fiica lui Mircea Baniciu s-a bucurat din plin de fiecare moment pe care l-a petrecut cu burtica de gravidă. Noua experiență pe care încă o trăiește a adus cel mai larg și sincer zâmbet pe fața ei. Un lucru este cert, micuțul mult așteptat este o binecuvântare pentru tânără, dar și pentru partenerul său.

La începutul anului 2024, Ana Baniciu anunța pe contul de Instagram că este însărcinată deja în patru luni. Aceasta și-a dorit să țină sarcina ascunsă pentru a fi sigură că bebelușul este în regulă și se poate naște sănătos.

Citește și: Ana Baniciu a trecut prin clipe de panică în aeroport. Ce a pățit artista însărcinată în cinci luni

Articolul continuă după reclamă

De curând, cântăreața a organizat o nouă sesiune de întrebări pentru fanii săi unde a răspuns la toate curiozitățile. Mai mult, soția lui Edy Kovacs a declarat că mai are doar 10 zile până la termen.

Cum va naște Ana Baniciu. Ce decizie importantă a luat pentru băiețelul ei

Întrebată despre cum a decis să nască, Ana Baniciu a oferit un răspuns direct. Se pare că artista a luat o decizie importantă pentru venirea pe lume a bebelușului său. Ea își dorește să facă asta pe cale naturală, fără cezariană, conform răspunsul ei de pe InstaStory.

Mai mult, tânăra artista le-a spus oamenilor din mediul online că abia așteaptă să vorbească despre experiența nașterii. Aceasta este nerăbdătoare să își strângă în brațe fiul. Micuțul poate apărea oricând în viața ei pentru că mai are doar 10 zile până la termenul final.

Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, s-au mutat din apartamentul artistei

De când au aflat că vor deveni părinți, Ana Banciu și Edy Kovacs au început să renoveze casa pe care și-o doreau dintotdeauna, renunțând să mai locuiască în apartamentul artistei. Aceștia au făcut toate pregătirile pentru venirea fiului lor pe lume în locuința nouă.

Citește și: Ce videoclip emoționant a publicat Ana Baniciu în mediul online, după ce a anunțat că este însărcinată. Cine apare în el

„Eu azi, 1 iunie, plânsă toată.😂 Așa fac eu când se termină un capitol… și ce capitol! Acum 6 ani, la 25’ , mă întorceam învingătoare din Asia Express și cu toți banii strânși și ajutor din partea alor mei mi-am cumpărat locul meu mult visat!🥹 În cei 5 ani de stat aici m-am maturizat enorm, mi-am făcut prieteni pe viață, prieteni alături de care doar eu știu câte petreceri de neuitat s-au derulat! Avem amintiri pe viață de aici … cu miile de discuții de la renumitul bar😂… barul de la bucătărie! Aici am povestit, am râs, am plâns și am proiectat viitorul.

Să nu uit de cel mai important aspect… aici l-am cunoscut pe Edi și aici ne-am legat pe viață! L-am obligat, ce-i drept, să se mute el la mine pentru că la momentul ăla simțeam că nu mă pot reloca… îmi dorisem prea mult cuibul ăsta!

Ăsta este locul din care am plecat spre nunta noastră și spre multe alte provocări și proiecte frumoase la care am participat! Noaptea trecută am stat cu ochii pe pereți și mi-am amintit câte amintiri superbe și câți oameni faini mi-au trecut pragul și evident m-a apucat nostalgia pentru că începe un capitol cu totul nou… 🫶🏻”, a scris Ana Baniciu în dreptul unei postări de pe Instagram.