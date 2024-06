Ce a făcut Ana Baniciu cu banii câștigați la Asia Express. Artista a încheiat un capitol important din viața ei: „Îmi dorisem...”

Ana Baniciu a publicat în mediul online o postare de-a dreptul emoționantă despre un capitol important din viața ei care s-a încheiat. De asemenea, artista a mărturisit și ce a făcut cu banii pe care i-a câștigat în Asia Express.

Ana Baniciu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artista și-a găsit fericirea în brațele actualului partener, Edy Kovacs. La începutul anului 2024, vedeta a anunțat că este însărcinată pentru prima dată.

Cântăreața nu mai are mult până își va strângă în brațe bebelușul. Aceasta se află în a noua lună de sarcină, iar micuțul ei se poate naște în orice moment. Un lucru este cert, Ana Baniciu va da vestea fanilor din mediul online atunci când fiul ei va veni pe lume.

Pentru că este foarte activă pe contul de Instagram, artista a vorbit de curând despre capitolul din viața ei care se încheie. Se pare că aceasta a luat o decizie importantă în ceea ce privește locul în care va crește băiețelul ei și Edy Kovacs.

Pe ce s-au dus banii pe care Ana Baniciu i-a câștigat la Asia Express. Ce postarea emoționantă a făcut în mediul online

Ana Baniciu le-a dezvăluit prietenilor virtuali că s-a mutat din apartamentul în care a trăit 5 ani minunați. Locul pe care îl numea „acasă” a fost achiziționat din banii câștigați la Asia Express. Mai mult, aceasta a primit ajutor și din partea părinților în ceea ce privește locuința pe care o lasă în urmă.

De când au aflat că familia lor se mărește, cântăreața și Edy Kovacs au cumpărat o casă unde micuțul lor să aibă suficient spațiu. Se pare că aceștia au terminat de renovat clădirea pentru că s-au mutat deja în noua locuință.

„Eu azi, 1 iunie, plânsă toată.😂 Așa fac eu când se termină un capitol… și ce capitol! Acum 6 ani, la 25’ , mă întorceam învingătoare din Asia Express și cu toți banii strânși și ajutor din partea alor mei mi-am cumpărat locul meu mult visat!🥹 În cei 5 ani de stat aici m-am maturizat enorm, mi-am făcut prieteni pe viață, prieteni alături de care doar eu știu câte petreceri de neuitat s-au derulat! Avem amintiri pe viață de aici … cu miile de discuții de la renumitul bar😂… barul de la bucătărie! Aici am povestit, am râs, am plâns și am proiectat viitorul.

Să nu uit de cel mai important aspect… aici l-am cunoscut pe Edi și aici ne-am legat pe viață! L-am obligat, ce-i drept, să se mute el la mine pentru că la momentul ăla simțeam că nu mă pot reloca… îmi dorisem prea mult cuibul ăsta!

Ăsta este locul din care am plecat spre nunta noastră și spre multe alte provocări și proiecte frumoase la care am participat! Noaptea trecută am stat cu ochii pe pereți și mi-am amintit câte amintiri superbe și câți oameni faini mi-au trecut pragul și evident m-a apucat nostalgia pentru că începe un capitol cu totul nou… 🫶🏻”, a fost mesajul emoționant transmis de Ana Baniciu pe Instagram.

