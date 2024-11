Fosta mare gimnastă Larisa Iordache este în așteptarea primului său copil, o fetiță. Iată când va veni pe lume.

Larisa Iordache este în așteptarea primului său copil, o fetiță, pe care o va aduce pe lume la începutul primăverii, în luna martie.

Când va aduce pe lume primul copil Larisa Iordache. Ce nume s-au gândit să-i pună ea și soțul ei fetiței lor

Aceasta va fi o nouă etapă memorabilă pentru campioana de renume internațional, care, deși s-a retras din competițiile de gimnastică, trăiește acum emoțiile și provocările unui alt fel de „competiție” – aceea de a deveni mamă.

În mod surprinzător, Larisa era însărcinată atunci când a participat la emisiunea Splash! Vedete la apă de la Antena 1, fără să știe încă acest lucru. Aflarea veștii a fost un moment emoționant, amplificat de bucuria și fericirea unui an plin de schimbări frumoase. Anul acesta, Larisa și partenerul ei, Christian Chiriță, au avut parte de evenimente deosebite, printre care și nunta lor, urmată la scurt timp de vestea că vor deveni părinți.

În prezent însărcinată în 22 de săptămâni, Larisa mărturisește că se simte mai fericită ca niciodată și că visul ei de a deveni mamă este aproape de a se împlini. Încă de la început, ea a simțit că va avea o fetiță, dar a așteptat cu răbdare confirmarea, nedorind să își exprime această presimțire până când rezultatele medicale nu i-au confirmat intuiția. „Sincer, am simțit. Doar că nu am vrut să mă pronunț până nu am văzut rezultatul dorit. Deoarece este un copil dorit și iubit deja”, a împărtășit fosta sportivă pe Instagram, potrivit viva.ro.

În ceea ce privește alegerea numelui, Larisa și Christian au căzut de acord asupra unui nume cu o sonoritate aparte și plină de semnificație – Amira. „Mi se pare că sună foarte drăguț și regal, l-am întâlnit foarte rar”, a spus Larisa într-o emisiune TV, adăugând că își dorește ca fiica ei să crească sănătoasă și într-un mediu armonios.

Pe lângă bucuria de a deveni mamă, Larisa Iordache nu exclude posibilitatea de a-și mări familia în viitor. Visul ei de a avea mai mulți copii reflectă dorința de a împărtăși dragostea pe care o simte acum în această nouă etapă din viața sa.

Larisa Iordache și partenerul său au organizat o zi cu totul specială în care să afle sexul bebelușului. Vineri, 11 octombrie 2024, cei doi au descoperit că vor deveni părinți de fată. Aceștia s-au bucurat enorm că vor avea o fiică.

Videoclipul emoționant a generat mai bine de 10 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Sportiva a primit multe urări și felicitări de nume mari din showbiz-ul românesc.

„Wow, ce bucurie!”, „Să fie într-un ceas bun!”, „Mă bucur pentru voi!”, „Încă o fetiță în echipă!”, „Mini Larisa, Mini gărgăriță!” sau „Ce frumos, sarcină ușoară și un copil sănătos!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.