Ce nume au ales Larisa Iordache și Cristian Chiriță pentru viitorul lor copil: „Sună foarte regal și le-am întâlnit foarte rar”

Larisa Iordache a dezvăluit ce nume au ales ea și soțul ei pentru bebelușul lor.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță se pregătesc să devină părinți pentru prima dată, iar anunțul a fost făcut de fosta gimnastă pe contul personal de Instagram. Deși momentan nu cunosc sexul bebelușui, fosta concurentă de la America Express s-a gândit deja atât la un nume de fată, cât și la unul de băiat.

Citește și: Larisa Iordache a anunțat că este însărcinată! Postarea multiplei campioane la gimnastică de pe Instagram i-a emoționat pe fani

Ce nume au ales Larisa Iordache și soțul ei pentru copilul lor

Larisa Iordache așteaptă cu nerăbdare momentul în care va deveni mamă pentru prima dată. Atât ea, cât și Cristian Chiriță sunt încântați de această nouă etapă din viața lor.

Articolul continuă după reclamă

„Ne bucurăm foarte tare de această perioadă, pentru că este o perioadă extraordinar de frumoasă. Ne dorim să fie sănătos sau sănătoasă în primul rând. Eu mi-aș dori o fetiță, dar cu siguranță, indiferent de ce va fi, o să ne bucurăm și sperăm să avem o viață foarte frumoasă. Noi îndrăgim copiii și atât eu, cât și Cristian ne dorim să avem o viață liniștită. Cristian vrea băiețel ca să fim așa, într-o formulă egală. Indiferent ce este, va fi o bucurie. Nu există cuvinte pentru acest lucru. Suntem binecuvântați de la Dumnezeu și ne bucurăm. Să fie sănătos și să ne bucurăm împreună de viață”, a declarat Larisa Iordache, citată de elle.ro.

Cu toate că momentan nu știu sexul bebelușului, fosta gimnastă și soțul ei au ales un prenume, atât de fată, cât și de băiat. Vor ca viitorul lor copil să poarte un nume rar și au reușit să le găsească pe cele care cred că se vor potrivi perfect.

„Am două nume, unul pentru fată și unul pentru băiat. Pentru fată Amira și pentru băiat Isac. Eu sunt pregătită. Mi se pare că sună foarte drăguț și regal și le-am întâlnit foarte rar. Ne dorim foarte tare ca copilul nostru să crească sănătos, în armonie și cred că o să încerce absolut toate sporturile, pentru că suntem în lumea sportului. Am avut grețuri, este normal. Eu sunt pofticioasă de fel. Grețurile au trecut așa cum au venit, repede. Eu mă simt binecuvântată pentru soțul meu, este un om atent și mă ajută foarte tare acest lucru”, a mai spus Larisa Iordache, potrivit sursei citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a aflat Larisa Iordache că este însărcinată

Larisa Iordache a dezvăluit că a făcut testul de sarcină după ziua ei de naștere. În perioada în care a participat la Splash! Vedete la Apă, nu știa că este însărcinată.

„Am aflat după ziua mea. Noi am făcut cununia, a fost filmarea de la Splash, după a fost ziua mea și am făcut un test. Mă simțeam foarte bine, doar că simțeam că mi se schimbă niște chestii. Dormeam destul de mult, chiar foarte mult. Eram foarte obosită. Mi-am făcut singură un test, ca să fiu sigură. Nu i-am zis, am vrut să fie o surpriză pentru el, pentru că știu că s-ar fi bucurat foarte tare”, a declarat Larisa Iordache la Știrile Antena Stars, citată de Spynews.

Citește și: Larisa Iordache a câștigat marea finală Splash! Vedete la apă. Cine sunt ceilalți doi câștigători