Când vor face nunta Haziran și Luis Gabriel „Toate diamantele”, după ce au devenit părinți. Ce au spus despre „separarea” lor

Luis Gabriel, celebru pentru hit-ul muzical „Toate diamantele” și Haziran, partenera lui, au împlinit un an de la cererea în căsătorie și au explicat faptul că sărbătoresc de la distanță, dat fiind faptul că bărbatul are concerte.

Ce spun Haziran și Luis Gabriel despre nuntă. De ce sunt acum „separați”

Haziran a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la relația lor și la pregătirile de nuntă pe care le fac. Aceștia se concentrează foarte mult pe creșterea copilului lor și au amânat nunta.

”Suntem separați, sărbătorim la distanță. Eu sunt la țară cu bebe, la bunici în vizită, iar el este în turneu. Chiar dacă am fost la distanță, am sărbătorit frumos, ne-am spus vorbe frumoase ca întotdeauna și sărbătorim când o să fim împreună.”, a declarat Haziran pentru Antena Stars.

Iată ce a spus Haziran despre nuntă:

”Urmează, dar uite că între timp a venit și bebe, urmează botezul și cred că peste un an, doi, vom face și nunta. Am ales, deja am stabilit totul, eu m-am ocupat mai mult decât soțul meu pentru că am mai mult timp la dispoziție. El a fost și a vorbit la local, dar restul, tot ce ține de decor, de biserică, le-a lăsat pe mâna mea. La botez vor fi foarte mulți artiști. Am foarte mari emoții pentru că este primul eveniment special din viața noastră, și vreau să fie totul ca la carte. Cred că mă stresez mai mult decât o voi face la nuntă, sincer. Botezul trebuia organizat mult mai devreme, dar îmi era frică de pandemie.”, a mai declarat ea, potrivit spynews.ro.

Ce le-a spus o numeroloagă celor doi iubiți

Cei doi iubiți au aflat de la numeroloaga vedetelor ce sex va avea copilul celor doi. Întrebați de Mirela Vaida despre mai multe chestiuni cu privire la relațai lor de iubire, cei doi au fost ca o carte deschisă și au răspuns tuturor întrebărilor.

„Luis Gabriel și Haziran află ce le rezervă viitorul, după ce au aflat că vo fi părinți”, i-a prezentat Mirela Vaida pe cei doi cântăreți.

„Eu am venit acum din Italia, am avut concert. Noi ne-am pregătit de fetiță. Vrem să fie totul bine 100%. Noi bănuim că ar fi fetișă, ne-a dat un pont doctorul”, spune Luis Gabriel.

„Nu mă plâng de sarcină, nu am o sarcină toxică, am grețuri, dar încep să se rărească. Nu am probleme cu mâncărurile, cu fumul de țigară. Am poftă de orice, aș mânca orice”, spune Haziran, întrebată de Mirela Vaida dacă duce o sarcină grea.

„Era foarte calmă înainte. Și când plec îi dau un mesaj frumos și ea plânge, e foarte sensibilă, noi suntem împreună de un an și câteva luni. Eu am termen de nuntă, peste doi ani. Vom face o cununie restrânsă, după nunta”, au vorbit cei doi despre nuntă.

