Cannes 2023. Cele mai spectaculoase apariții de pe covorul roșu. Ce au îmbrăcat divele la ceremonia de deschidere

Pe parcursul celor zece zile de festival, vedetele din industria filmului se reunesc într-un spectacol al modei, etalând cele mai recente creații ale designerilor de top din întreaga lume.

Rochiile lungi și elegante, combinate cu bijuterii sclipitoare și accesorii sofisticate sunt vedetele necontestabile ale covorului roșu de la Cannes. Actorii și actrițele străluces în ținute semnate de cele mai mari case de modă, dând un nou înțeles luxului și excentricității în lumea cinematografiei.

Nu a făcut excepție nici ceremonia de deschidere a celei de-a 76-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, la care au participat nume mari precum Catherine Zeta Jones, Elle Fanning, Naomi Campbell, Alessandra Ambrosio, Cindy Bruna, Fan Bingbing, Frederique Bel, Farnoush Hamidian, Araya Hargate sau Victoria Bonya.

O tendință notabilă la Cannes 2023 a fost promovarea diversității și a incluziunii în industria filmului. Pe covorul roșu au pășit personalități puternice care și-au folosit poziția pentru a susține cauze importante precum egalitatea de gen și drepturile minorităților.

Actrițele și actorii din toate colțurile lumii au purtat ținute create de designeri locali, promovând astfel talentul și arta din diverse culturi. A fost o dovadă strălucitoare că cinema-ul este un limbaj universal care conectează oamenii dincolo de granițe și prejudecăți.

Fan Bingbing, Farnoush Hamidian sau Victoria Bonya au etalat creații cu motive etnice sau accesorii care au făcut referință directă la culturile țărilor lor de proveniență.

Covorul roșu de la ceremonia de deschidere a Festivalului de Film Cannes 2023 a fost martorul unor momente memorabile care vor rămâne în istoria festivalului. De la apariția uimitoare a unor stele emergente până la întâlniri spectaculoase între celebrități consacrate, evenimentul a fost plin de emoție și surprize.

Fotografii și fani entuziasmați au aplaudat, iar eleganța și carisma actorilor au completat atmosfera glamuroasă de pe covorul roșu.

Despre Festivalul de Film Cannes 2023

Festivalul de Film de la Cannes, a 76-a ediţie, se deschide pe 17 mai oferind o revenire sub formă de reabilitare a actorului Johnny Depp, care a fost foarte contestat de la procesele cu fosta sa soţie pe fondul acuzaţiilor de violenţă domestică, scrie AFP.

Pe covorul roşu este aşteptată revenirea unei vedete decăzute, exclusă de pe platourile de la Hollywood şi care se întoarce pe uşa din faţă: fostul Jack Sparrow din "Piraţii din Caraibe", în vârstă de 59 de ani. Regizoarea Maïwenn i-a încredinţat rolul principal, cel al lui Ludovic al XV-lea, în "Jeanne du Barry", filmul de deschidere al festivalului, în care ea joacă rolul principal, cel al favoritei regelui.

Revenirea pe Croazetă a vedetei americane, care se prezentase drept o "victimă a culturii anulării" şi a unei intransigenţe post-#MeToo a industriei cinematografice faţă de autorii violenţelor, presupuşi sau recunoscuţi, este simbolică.

Întrebat despre alegerea filmului pentru deschiderea Cannes, delegatul general al Festivalului Thierry Frémaux şi-a subliniat că a fost interesat de Johnny Depp "ca actor", căruia nu i-a fost interzis să filmeze şi a cărui prestanţă în film este "extraordinară": "Am o singură conduită în viaţă, libertatea de a gândi, de a vorbi, de a acţiona în cadrul legii", a adăugat el.

El susţine că nu a urmat saga juridică foarte mediatizată cu Depp împotriva fostei sale soţii, actriţa Amber Heard, cu acuzaţii reciproce de violenţă domestică şi defăimare.

Johnny Depp a câştigat în cele din urmă procesul pentru defăimare desfăşurat în Statele Unite, dar Amber Heard a trebuit să suporte un torent de atacuri misogine. Şi în cele din urmă ea este cea care a dispărut de atunci din vizorul publicului, după ce "şi-a pierdut încrederea în sistemul juridic american".

Cannes 2023, revenirea lui Johnny Depp în grațiile industriei și publicului

Întrebată de AFP despre decizia ei de a-l angaja pe Johnny Depp, Maïwenn a explicat că a filmat "vara trecută, (când el) ieşea din cel de-al doilea proces. Aveam multe îngrijorări, îmi spuneam: ce va fi cu imaginea lui?".

Regizoarea (''Le bal des actrices", "Mon roi") ştia foarte bine la ce se expune alegând un actor american în acest rol". "Aveam puncte în comun şi mi-am spus (...): este mai bine un actor care se oferă trup şi suflet, decât unul care să ştie perfect rolul", a continuat ea.

Maïwenn însăşi are probleme cu legea, după ce l-a atacat recent pe şeful Mediapart Edwy Plenel într-un restaurant.

Dincolo de proiecţie, "Jeanne du Barry" marchează lansarea oficială a celei de-a 76-a ediţii a celui mai mare festival de film din lume, a cărui ceremonie de deschidere va fi prezentată de actriţa Chiara Mastroianni, sub un afiş oficial cu mama sa, Catherine Deneuve.

Anul trecut, surpriza a venit de la o intervenţie live a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în plină invazie rusă. De asemenea, la această ediţie şi-ar putea face simţită prezenţa Sindicatul CGT care a promis că "îşi va face cinemaul său" şi că se va folosi de festival pentru a-şi exprima opoziţia faţă de reforma pensiilor.

După festivităţi, cursa pentru Palme d'Or va fi lansată miercuri cu proiecţia filmului "Monster", a regizorului japonez Hirokazu Kore-Eda, care încearcă o a doua încoronare după "A family affair” (2018). Juriul, prezidat de Ruben Ostlund, se va întruni în prealabil pentru a susţine prima conferinţă de presă.

În preajma regizorului suedez, care a câştigat anul trecut al doilea Palme d'Or cu "Triangle of Sadness", se vor afla în juriu: actorul american Paul Dano ("The Fabelmans", "There Will Be Blood"), compatrioata sa Brie Larson ("Captain Marvel") sau regizoarea franceză Julia Ducournau (Palme d'Or în 2021 pentru "Titane"). În total, 21 de filme sunt în competiţie, inclusiv şapte semnate de regizoare, un record.

