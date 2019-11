Cântă pe limba lui Cervantes de înnebuneşti şi are cele mai frumoase picioare. Reina, regina muzicii in spaniola

De-a lungul carierei, Maria Andreea i-a avut ca mentori pe Valy Cosug şi pe Ilie Micolov, de la care a învăţat secretele muzicii. Cântăreața Maria Andreea a devenit cunoscută în urma colaborărilor pe care le-a avut cu Adrian Ordean la piesele “Come be with me” și “Like heaven”, dar si datorita piesei "Inside my dream" realizata in primul studio din Statele Unite unde inregistra Eminem la inceput.

Vorbeşte limba spaniolă de la vârsta de 10 ani, iar în liceu a fost olimpică. “Desi iniţial am învăţat spaniolă din telenovele, urmărindu-le pe preferatele mele: Thalia şi Natalia Oreiro, în liceu am descoperit că spaniola este destul de grea. Pot spune că vorbesc la un nivel foarte avansat. Când am fost la Miami toţi latino au ramas impresionati şi au crezut ca sunt de a lor.” Putem afirma că Maria este îndrăgită de starurile latino-americane. Datorită pasiunii ei pentru muzica spaniolă a ajuns la concertul Thaliei de la New York unde a avut onoarea de a o cunoaște pe artistă, iar în luna martie a acestui an, imediat după concertul pe care Natalia Oreiro l-a susținut la Chișinău, Maria Andreea a avut o întalnire privată cu aceasta, chiar la hotelul unde fusese cazată artista sud-americană. Anahi, Karol G sau Tini Stoessel sunt alte artiste cu care Maria Andreea s-a intalnit. “Pentru mine spaniola este ca şi limba română. Se spune că atunci când ajungi să gândeşti în limba respectivă, o ştii cu adevărat. Eu nu doar că gândesc, cânt, compun şi iubesc în spaniolă. De mic copil dansam pe muzica lui Azucar Moreno si Gipsy Kings. Poate de acolo mi se trage”, a declarat Maria Andreea. Mai mult, frumoasa Maria Andreea a avut ocazia să realizeze și un interviu de excepție cu solista belgiană Lara Fabian, atunci când aceasta a susținut un concert în SUA.

“Interviul cu Lara Fabian a fost foarte apreciat de oameni din intreaga lume. Am primit foarte multe complimente de la fani din intreaga lume. A fost distribuit de fan cluburi din multe tari. Datorită întrebărilor gândite de mine, fanii au descoperit-o pe Lara ca artist, femeie şi mamă. Cand a fost concertul ei in Romania, au venit oameni sa faca poze cu mine pentru ca i-am luat interviu Larei".