Care a fost reacția Andreei Marin, după ce fiica ei a cântat alături de Ștefan Bănică pe scenă. Ce a declarat despre Violeta

Violeta Bănică a urcat pe scenă alături de tatăl său în urmă cu aproximativ o săptămână, iar momentul a fost de-a dreptul emoționant pentru fanii lui Ștefan Bănică. Iată care a fost reacția Andreei Marin când și-a văzut fiică într-o astfel de ipostază copleșitoare.

Andreea Marin a oferit primele declarații, după ce fiica ei a urcat pe scenă alături de tatăl său în cadrul unui concert de Crăciun. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că prezentatoarea TV este tare mândră de Violeta Bănică.

Momentul pe care adolescenta l-a avut în compania părintelui său a fost splendid, iar drept dovadă stau postările ei din mediul online. Fiica Andreei Marin a fost surprinsă în ipostaze emoționante lângă Ștefan Bănică.

Pentru că își iubește foarte mult fanii, artistul s-a decis să le facă o surpriză de proporții uriașe. Toți au fost uluiți când au văzut că fiica acestuia o să își acompanieze tatăl în prima seară a concertului aniversar de Crăciun, de la Sala Palatului.

A fost prima oară în care Violeta Bănică a cântat în fața publicului și s-a descurcat de minune. Ștefan Bănică a fost tare mândru de fiica lui și de talentul său remarcabil. Se pare că adolescenta a moștenit pasiunea pentru muzică de la tatăl său.

„Ea a venit cu linia melodică, eu am dus-o mai departe, cântecul nostru nu e înregistrat nicăieri, nu am fost în studio, e prima oară când îl cântăm în fața unui public, este prima oară când ea cântă în fața unui public. O să avem nevoie de tot sprijinul vostru, pentru că sunt un pic emoționat, puteți să aprindeți telefoanele, să facem atmosferă, pentru că am de gând să filmăm acest moment și, cine știe, poate la un moment dat o să-l folosim într-un videoclip. Sper să vă placă, este prima noastră compoziție împreună, se numește «În felul meu»”, a mărturisit artistul.

Ce declarații a făcut Andreea Marin, după ce fiica ei a urcat pe scenă alături de Ștefan Bănică. Prezentatoarea TV a făcut confesiuni copleșitoare despre Violeta Bănică

Este evident faptul că Violeta Bănică este de o frumusețe deosebită, talentată și inteligentă. Toate aceste calități au fost evidențiate și de mama ei. Andreea Marin au declarat că se bucură imens de faptul că fiica ei a urcat pe scenă alături de tatăl său.

„Îmi doresc ca Violeta să capete și curajul de a cânta în public, are și o voce specială, deocamdată, evită, e perfecționistă și crede că trebuie să țină doar pentru ea această pasiune. Eu sper însă că, într-o zi, va simți altfel, împărtășind compozițiile ei, cântate poate chiar de ea, voce, plus pian.”, a susținut prezentatoarea TV, potrivit playtech.ro.

Deși se aștepta ca fiica ei să aibă emoții pentru că este prima oară când urcă pe o scenă atât de mare, Andreea Marin a fost plăcut surprinsă de atitudinea relaxată a adolescentei.

„Mă bucură mult să o văd pe scenă, fără trac, mă așteptam să aibă emoții evoluând în fața a mii de oameni, dar mi-a întrecut așteptările”, a mai adăugat prezentatoarea TV, conform sursei citate.