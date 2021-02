Care au fost cele mai dificile momente din viața lui Meghan Markle. Nimeni nu știa aceste detalii

3. Sora ei nu s-a oprit cu acuzațiile

Samantha Grant a anunțat în 2019, potrivit Daily Star, că va publica cărți despre viața ei alături de duce Meghan Markle, intitulată “In The Shadows of The Duchess”, încercând să o aducă pe sora ei într-o lumină proastă.

Chiar dacă Samantha nu a dezvăluit despre ce vor fi cărțile, ea a declarat că va arăta cum stăteau de fapt lucrurile în familia lor, dorind să scoată la iveală adevărul, chiar dacă avea să o rănească pe sora ei.

4.Scrisoarea lui Meghan Markle pentru tatăl ei

În februarie 2019, publicația Daily Mail a scos la iveală o scrisoare pe care Meghan Markle i-o trimisese tatălui ei, după ce aceasta vorbise în presă despre relația ei precară cu cel care i-a dat viață. În scrisoarea trimisă lui Thomas Markle, Meghan îi spunea că felul în care el o tratase i-a frânt inima și i-a cauzat suferință. “Dacă mă iubești așa cum ai spus în presă, oprește-te din a-mi aduce atâta suferință și nu îmi mai exploata relația cu soțul meu”, mai adăuga Meghan. De asemenea, ea a intentat un process împotriva Daily Mail în 2019 pentru faptul că i-a publicat scrisoarea fără permisiunea ei.

5.Dificultățile întâmpinate când a devenit mama

În octombrie 2019, Meghan și Prințul Harry au fost intervievați, la timpul când Archie avea doar 5 luni, pentru seria documentar “Harry & Meghan: An African Journey”. Atunci Meghan a ales să vorbească deschis despre dificultățile întâmpinate pe timpul sarcinii, dar și după ce a născut, declarând că se simțea copleșită și vulnerabilă.

6.Anunțul că părăseau casa regală

În ianuarie 2020, ducele și ducesa de Sussex au făcut un anunț care a șocat o lume întreagă. Meghan și Prințul Harry au declarat că nu vor să mai ocupe pozițiile pe care le aveau în cadrul familiei regale pentru că își doresc mai multă independență și liniște.

7.Reacția Prințului William și a lui Kate Middleton

În martie 2020, când Meghan și Harry îndepliniseră toate îndatoririle lor față de casa regală, și-au luat rămas bun de la Prințul William și soția sa. Din nefericire, lucrurile nu au stat așa cum se așteptau și nu au avut parte de o despărțire prietenoasă.

8.Sarcina pe care Meghan a pierdut-o

În noiembrie 2020, Meghan a publicat un eseu emoționant în care povestea despre dificultățile întâmpinate atunci când a pierdut o sarcină la începutul anului.