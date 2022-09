Care e relația dintre Oana Roman și Marius în prezent, după ce au avut parte de tensiuni în cuplu. Ce a trnamis vedeta despre ei

Oana Roman și Marius Elisei formează un cuplu de 10 ani, însă nu totul a funcționat perfect, cei doi au întâmpinat în acest timp și obstacole, însă au reușit mereu să se calibreze, în special de dragul fiicei lor, Iza.

Oana Roman, mesajul pe care l-a scris cu privire la relația dintre ea și Marius Elisei. Cum se înțeleg în prezent

Oana Roman este cunoscută pentru faptul că a fost întotdeauna vocală cu privire la viața sa personală. Vedeta nu s-a ascuns nici de această dată și a vorbit deschis despre viața sa romantică.

Citește și: Cu ce afacere au făcut bani Oana Roman și Marius Elisei. Cei doi culeg roadele muncii lor. “Am crescut 100% organic”

Într-o postare făcută pe Instagram, Oana Roman a scris astfel:

‘’De aproape 10 ani ma strădui sa ne ținem aproape și împreună. A ține o familie împreună mai ales cu multele griji ale vieții și anilor, este o misiune zilnică și deloc ușoară. Nu va uitați la cei care va fac sa credeți ca ei sunt absolut fericiți în fiecare zi. Tocmai aceia au probabil cele mai multe probleme. Eu încă ma strădui și deși în unele zile pare imposibil de greu, eu nu mă las. Sa nu va lăsați nici voi!’’, a scris Oana Roman în online, pe Instagram.

Oana Roman, despre modalitatea prin care a reușit să piardă în greutate. Ce a declarat

Oana Roman a dezvăluit care este secretul noii sale siluete:

„Am și timp să stau eu cu mine și să mă ocup de mine. Mă duc la proceduri, fac masaj, țin în continuare dietă și am grijă, adică chiar am timp și pentru mine.Mă împart în așa fel încât să nu uit de mine, pentru că este foarte important să ai grijă de tine. Dacă nu ești tu bine, nu poți să îi ajuți pe ceilalți”, a dezvăluit Oana Roman.

Citește și: Oana Roman, supărată pe cei din mediul online."Oamenii educați nu se hrănesc cu ură"

Cum a reușit să slăbească 18 kilograme:

„Am făcut o mică pauză de la dietă, de sărbători, când m-am îngrășat câteva kilograme. Am început din nou procedurile, am revenit la fasting, la ceai, la dietă și e ok. E un post intermitent. Nu mănânci 16 ore și mănânci doar într-un interval de 8 ore. Aș vrea să mai slăbesc 15 kg sau măcar 10. Până acum am slăbit 18 kilograme. Au rămas vreo 15 acum că am mai pus vreo 3 kg”, ne-a spus Oana Roman, potrivit viva.ro.

Momente tensionate și răsturnări de situație ▶ Vezi noile episoade din serialul Adela în AntenaPLAY