Cu ce afacere au făcut bani Oana Roman și Marius Elisei. Cei doi culeg roadele muncii lor. “Am crescut 100% organic”

Pe timpul pandemiei, cei doi parteneri de viață au deschis un magazin online, unde vând și acum haine și reprezintă principala sursă de venit a familiei, la care se adaugă campaniile pe care Oana Roman le are pe social media.

Oana Roman, despre cum a pornit afacerea în online: "Singura variantă ca să ai activitate era online-ul"

Deși înainte de pandemie Oana Roman se ocupa de evenimente și PR, aceasta a fost nevoită să se reprofileze.

Oana Roman a lucrat mai bine de 20 de ani în PR, unde s-a ocupat de peste 500 de evenimente, după cum precizază ea, potrivit Fanatik.

Când pandemia i-a limitat opțiunile, Oana Roman s-a reorientat către mediul online, singura opțiune când nimic altceva nu mai părea să funcționeze.

Astfel că micul ei magazin online pe care l-a deschis a devenit azi principala sursă de venit a familiei, după cum arată sursa citată.

Rețelele de socializare au devenit un job în sine pentru mine. Lucrul acesta nu era valabil înainte de pandemie, de exemplu, când încă eram doar pe PR și evenimente.

Numai că, odată cu venirea pandemiei ,mie mi s-au tăiat aripile. Adică tot ceea ce făceam eu practic era imposibil de făcut. Totul era închis. Singura variantă ca să ai activitate era online-ul, a precizat Oana Roman.

Aveam un site, pe care eu m-am chinuit mulți ani să-l cresc, pentru că eu, în online, am crescut organic 100 %.

Adică nu am cumpărat urmăritori, nu am făcut campanii de promovare sponsorizată ale conturilor mele și am crescut organic, ceea ce a fost foarte greu, a mai explicat Oana Roman, legat de trecrea sa de la mediul offline la cel online.

Începând cu 2020, când a început pandemia, am început să mă concentrez mult mai mult pe zona de online. Să cresc, să fac postări altfel, să fac conținut mai de calitate, să fac campanii, și după aceea au început să vină și banii. Dar nu de la început.

Adică eu am muncit pe gratis cum se spune, mult timp, până când brand-urile au început să mă bage în seamă, deși eram foarte cunoscută. Au vrut întâi să vadă ce tip de conținut fac, ce campanii sunt capabilă să fac. Și după aceea au început să vină spre mine, a adăugat Oana Roman.

