Care e starea actriței Katey Sagal după accidentul de mașină suferit. A avut nevoie de internare

Katey Sagal, actrița din serialul Married with Children, din rolul lui Peggy Bundy, a suferit un accident de mașină. Se pare că acrița în vârstă de 67 de ani a fost lovită de o mașină în timp ce se plimba în Los Angeles, în urmă cu câteva zile.

Accidentul care a speriat-o pe Katey Sagal

Katey Sagal a fost transportată de urgență la spital unde a fost tratată de specialiști. Chiat dacă medicii spuneau că ar fi în stare bună și că ar urma să fie externată în doar câteva ore pentru că suferise răni ușoare în urma impactului.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au constatat că celebra actriță fusese lovită chiar pe trecerea de pietoni de un șofer care conducea o Tesla. De asemenea, șoferul nu a fost încă arestat, iar investigația oamenilor legii continuă. Între timp, soțul lui Katey a aflat că la volanul mașinii Tesla se afla Harvey Levin.

Actrița în vârstă de 67 ani este căsătorită cu Kurt Sutter, producătorul executive al serialului Sons of Anarchy. Cei doi sunt căsătoriți din 2004. Kurt și Katey au împreună o fiică, iar Kurt are alți 2 copii dintr-o căsnicie anterioară.

Povestea de dragoste dintre Katey și Kurt

Katey îi este profund recunoscătoare soțului ei pentru ajutporul pe care I l-a oferit de-a lungul timpului.

“Dacă l-ați întreba pe el, v-ar spune că a apărut în viața mea când eu aveam deja doi copii și el este acum tatăl lor vitreg, eram foarte protectoare cu copiii mei ”, a povestit Katey într-un interviu, potrivit Yahoo.

“Nu a fost prin preajmă cu o asemenea energie și cred că aceasta a fost sursa lui pentru a crea personajul Gemma. Personajul în sine nu e doar despre lucrurile ciudate pe care le face, dar și despre faptul că motivația ei zilnică sunt copiii ei. Ea îi apară cu orice preț”, a mai adpugat Katey.

Cine e Katey Sagal

Katey Sagal a devenit celebră în special pentru rolul ei din serialul Married with Children unde a jucat rolul lui Peggy Bundy. După succesul înregistrat atunci, Katey a avut și ale roluri importante în seriale apreciate de public. Ea a jucat și în Sons of Anarchy, Rebel, 8 Simple Rules, Futurama, iar acum joacă în serialul The Conners.

Într-un interviu din octombrie 2012, Katey se laudă cu soțul ei care i-a creat personajul Gemma Teller Morrow în serialul produs de el, Sons of Anarchy. Sagal spune că acest rol I s-a potrivit mănușă și că datorită soțului ei cu idei geniale a reușit să câștige în 2011 Globul de Aur pentru rolul ei.

