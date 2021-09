Cum arată Bud, din Familia Bundy, la 47 de ani. Ce face acum actorul David Faustino

Familia Bundy a fost unul dintre cele mai de succes seriale din istoria televiziunii din Statele Unite ale Americii.

Seria a fost lansată în 1987 și a continuat până în anul 1997. Serialul a avut 11 sezoane și 259 de episoade, unul dintre cele mai lungi din istoria televiziunii americane.

Familia Bundy prezenta viața unei familii din Statele Unite ale Americii, formată din Al Bundy (Ed O'Neill, ce a avut un rol de succes și în serialul Modern Family), Peggy (Katey Sagal) și copiii lor, Kelly (Christina Applegate) și Bud (David Faustino).

Cum arată David Faustino, Bud din Familia Bundy, la 47 de ani

La peste două decenii de la încheierea filmărilor pentru Familia Bundy, puțini știu cum arată David Faustino.

El avea doar 13 ani și puține roluri în CV atunci când a fost distribuit în serialul de succes Familia Bundy. El l-a interpretat pe Bud, singurul fiu al lui Al și Peggy, ce nu avea foarte mulți prieteni la școală.

De la încheierea filmărilor pentru serial, în 1997, Faustino a apărut în numeroase alte proiecte, potrivit Entertainment Weekly.

Printre acestea se numără apariții în proiecte precum Modern Family (unde s-a reunit cu Ed O'Neill, ce avea un rol principal în proiect), Entourage și Bones.

În plus, Faustino a avut numeroase roluri de voce. Dintre acestea cel mai cunoscut a fost rolul lui Mako, în jocurile video și serialul The Legend of Korra.

În anul 2009, el a creat și a apărut în propria serie web, numită Star-ving. Aceasta era bazată pe propria lui poveste. Ed O'Neill, Katey Sagal și Christina Applegate au apărut și ei în Star-ving.

Dincolo de cariera la Hollywood, Faustino și-a dorit succesul și în lumea muzicii rap. La începutul anilor 1990, el a adoptat numele de scenă D' Lil și a lansat primul său album, Balistyx, în anul 1992.

El a folosit numele de Balistyx și pentru un club de noapte pe care l-a deschis în Los Angeles. Acesta s-a închis în anul 1993.

Pe plan personal, David Faustino a fost căsătorit cu Andrea Elmer din ianuarie 2004 până în mai 2006. Cei doi s-au cunoscut la un centru spiritual din Los Angeles și au avut o relație de 5 ani înainte de căsnicie. După despărțire, Faustino și Elmer au avut probleme privind pensia alimentară, înainte de divorțul lor oficial din anul 2007. În același an, Faustino a fost arestat pentru posesie de substanțe ilegale.

Pe 15 noiembrie 2015, David Faustino și iubita lui, Lindsay Bronson, au devenit părinții unei fetițe.