Care e suma minimă pe care o cere Dani Mocanu pentru a cânta la un eveniment: ”Nu mi se mai pare OK să merg pe 3 lei”

La 29 de ani, Dani Mocanu are o avere considerabilă. Cântărețul de manele este posesorul unor mașini scumpe, dar are și o vilă în care a investit foarte mulți bani. Conform Cancan, acesta deține și mai multe apartamente.

După ce a spus că va renunța la muzică pentru a se dedica lui Dumnezeu, Dani Mocanu a mai luat o decizie care reamintește că are o situație financiară care-i permite să aibă tot ce-și dorește.

Câți bani cere Dani Mocanu pentru a cânta la evenimente

Dani Mocanu e hotărât să nu mai cânte la evenimente dacă onorariul nu este unul pe măsură. Cântărețul de manele a explicat, pentru sursa citată anterior, care este suma pentru care va accepta să-și piardă nopțile.

„Am mai mult timp pentru copiii mei, pentru că am început să refuz evenimentele. Nu mi se mai pare OK să merg să cânt pe 3 lei, cum acceptă restul artiștilor. Acceptam și eu înainte, când n-aveam ce trebuie și aveam lipsuri, dar acum, după ce am investit atâția bani în mine și mi-am făcut un nume…”, a dezvăluit Dani Mocanu.

Se pare că, până acum, cântărețul de manele alegea să încingă atmosfera pentru 3.000-4.000 de euro pe oră.

”Nu vreau să vorbesc prostii și nu e o laudă, e o realitate și, până la urmă, am muncit pentru banii ăștia, deci îmi permit să refuz asemenea oferte. Prefer să stau lângă copiii mei decât să merg prin străinătate sau pe la evenimente unde toată lumea este beată sau drogată și eu trebuie să stau să-i suport pe toți.

Astfel că prefer să cânt pe bani mai mulți, chiar dacă am evenimente mai puține și să cânt oamenilor care-mi oferă mai mult respect.

Nu e o decizie pe care am luat-o pentru că aș fi avut vreo problemă cu cineva, e luată strict din punct de vedere financiar, dar și pe baza legăturii dintre mine și familia mea.

Copiii mei nu sunt obișnuiți cu bani mulți! Sunt obișnuiți să nu le lipsească nimic, dar nu cu bani foarte mulți. Nu au cerut ceva și nu le-am dat, dar nu vorbim de lucruri foarte scumpe. Nu sunt genul de părinte care le îmbracă de la nu știu ce firme și să dau sute de mii de euro pe haine pentru că mi se pare o prostie și le învăț prost și le stric viitorul.”, a mai spus artistul pentru Cancan.

