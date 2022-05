Care este adevărul despre relația dintre Romică Țociu și Cornel Palade acum. De ce nu au mai fost văzuți împreună

Romică Țociu și Cornel Palade de aproximativ 33 de ani, iar aparițiile lor televizate erau savurate de public cel mai mare drag. Aceștia au reușit să cucerească simpatia oamenilor cu felul lor carismatic, glumele hazlii, dar și cu chimia specială dintre ei.

În ultimii ani, concurentul de la Te cunosc de undeva și bunul său prieten au fost văzuți foarte rar împreună, motiv pentru care au apărut tot felul de speculații despre relația lor de prietenie care pare că s-ar fi „răcit”.

Într-un interviu pentru viva.ro, Romică Țociu a povestit despre cum l-a cunoscut pe Cornel Palade.

„Eu și Cornel ne-am cunoscut la Galați, unde el era deja actor, iar eu venisem la un festival al brigăzilor regionale CFR din România. Era decembrie 89 și Cornel l-a rugat pe un regizor de la București să le pună în scenă la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă Nae Leonard din Galați un spectacol. Cornel voia să lucreze alături de un coleg mai tânăr, iar regizorul a sugerat să meargă împreună până la clubul CFR pentru a vedea „pe unul tare de la Craiova. Cornel a venit, m-a văzut și m-a plăcut.

De asta am zis că el a fost unul dintre mentorii mei. A fost visul meu, așa că, atunci când am fost întrebat dacă nu vreau să merg, nu am putut rata șansa. Am dat o probă la Nae Leonard, iar în martie, după Revoluție, am ajuns la teatru, și de acolo toată viața mea s-a schimbat”, a dezvăluit actorul.

De ce Romică Țociu și Cornel Palade nu au mai fost văzuți împreună

Întrebat despre motivul pentru care el și prietenul său bun nu au mai apărut împreună pe micile ecrane, Romică Țociu a oferit un răspuns sincer și direct. Se pare că cei doi nu au mai fost văzuți împreună din cauza pandemiei, dar și din alte cauze.

„Noi nu am mai fost văzuți de peste doi ani împreună, pentru că a fost pandemie. Iar eu am avut șansa extraordinară de a participa la „Te cunosc de undeva! două ediții la rând, și de aici au tras oamenii concluziile. Dar nu este așa.

La noi este ca într-o căsătorie, până când moartea ne va despărți. Niciodată și cu nimeni altcineva nu aș putea să fac asta, decât cu bunul meu coleg și prieten Cornel Palade. Relația dintre noi este extraordinară, ne sunăm în fiecare zi, ne facem planuri, muncim, mai avem spectacole, mai așteptăm proiecte. Important este că suntem împreună și sănătoși.”, a mai dezvăluit el, conform sursei citate mai sus.

Pe Romică Țociu îl puteți urmări în fiecare sâmbătă la „Te cunosc de undeva!”, de la 20.00, la Antena 1. Concurentul este mai pregătit ca niciodată să facă show cu transformările sale memorabile.

