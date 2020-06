Care este averea lui Dorian Popa și câți bani a investit în casa lui de lux. Iată ce sacrificii a făcut artistul pentru a-şi împlini visul

Dorian Popa are tot ce își dorește, haine de firmă, un bolid de lux și o casă la care mulți doar pot visa.

Dorian a luptat mult ca să ajungă la succesul de astăzi. Artistul a făcut sacrificii ca să ajungă vedetă.

A muncit zi și noapte, dar a meritat. Artistul nu a cerut niciodată ajutor, a avut răbdare și a construit totul pas cu pas.

"Nu am vrut să mă imprumut, a fost ambiția mea să fac numai atunci când Dumnezeu mi-a dat un bănuț în plus față de ce mâncăm și ce mai îmi luam și eu să mă îmbrac. Râd de câteva zile cu prietenii și cu nevasta mea. Eu 7 ani de zile până să termin casa asta, am stat într-o garsonieră care era mai mică decât garajul pe care îl am acum. Garajul are 45 de metri pătrați, iar garsoniera 37", a mărturisit Dorian.