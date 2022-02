Care este cea mai mare frică a Deliei în vacanța din Maldive. Ce a dezvăluit artista pe Internet: „Eu n-am avut teama asta”

Delia este o mare fană a călătoriilor, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online. Se pare că artista este pasionată de tot ce înseamnă destinații exotice și nu se uită la bani când vine vorba de relaxare.

Vedeta a rămas impresionată de marea turcoaz și nisipul fierbinte din Maldive, lucru care a făcut-o să se întoarcă de mai multe ori în locație și să se bucure din plin de toată experiența pe care o oferă destinația de vis.

De curând, cântăreața a decis să plece din nou în Maldive alături de partenerul său pentru a se detașa de aglomerația din București, însă de data aceasta s-a confruntat cu o situație neașteptată.

De ce se teme Delia atunci când merge în Maldive

Pentru că est foarte activă în mediul online și îi place să își țină prietenii virtuali la curent cu orice eveniment din viața sa, Delia nu s-a putut abține și le-a dezvăluit printr-o serie de InsaStory-uri faptul că a dezvoltat o nouă frică.

Artista a mărturisit că acum îi este teamă să intre în apă pentru că ar putea călca pe vreo pisică de mare, lucru care ar duce la consecințe grave. De asemenea, vedeta a spus că nu avea această frică până să meargă cu mama sa în Maldive.

„Eu nu am o problemă să intru în apă, eu am o problemă să intru în apă printre pisici de mare pentru că nu vreau să calc pe ele. Din câte am studiat eu terenul, trec 5 minute și mai trece una, trec 5 minute și mai trece un rechinaș. (...) De la mal nu mi-e frică să intru. Să ne înțelegem, teama asta n-am avut-o, teama asta este nouă.”, a povestit Delia pe contul oficial de Instagram.

„Este teama pe care o are mama. Nu știu ce spune asta despre mine, dar n-am avut temeri de genul ăsta niciodată. Înot foarte bine, deci nu mi-e frică de apă”, a mai adăugat ea, vizibil surprinsă de noua frică pe care a dezvoltat-o.

În timp ce Delia povestea despre motivul pentru care nu vrea să intre în apa mai adâncă, partenerul său „testa teritoriul” într-un hamac, care se afla la o distanță foarte mică de căsuța plutitoare în care erau cazați.

Delia, imaginea în care părul său pare că este albastru

Artista postează des imagini din locațiile de vis în care ajunge și nu ezită să mai publice din când în când poze cu ea. Recent, vedeta s-a lăsat fotografiată într-o ipostază senzațională, chiar în vacanța din Maldive.

Delia a îmbrăcat o rochie foarte colorată și a plecat la o plimbare, însă un alt detaliu a atras atenția internauților. Se pare că vedeta a apelat la un efect care îi face părul albastru și ochii pătrunzători.

Un lucru este cert, se pare că look ar prinde-o foarte bine pe superba blondină.

