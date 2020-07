Carmen de la Sălciua, adevărul despre relația cu Alex Bodi: ”Unii oameni reușesc să te surprindă plăcut | VIDEO

Carmen de la Sălciua a decis să spună lucrurilor pe nume și ne-a dezvăluit cum a ajuns să filmeze câteva cadre pentru noul clip cu mașina de lux a lui Alex Bodi și care este cu adevărat relația dintre ei.

"Videoclipul a ieșit fix cum mi-l imaginam! A trebuit să mă obișnuiesc puțin cu șarpele... când mi-a spus instructorul că e posibil să atace dacă e flămând am început să mă concentrez atât de mult să nu îl supăr cu nimic, încât nici nu știu cum au trecut orele de la filmări! Am ras foarte mult! În momentul în care s-a filmat cadrul cu șarpele toată lumea stătea deoparte! A doua parte a melodiei am filmat-o în mașina lui Alex Bodi! Din discuția noastră am înțeles că el nu prea dă mașina nimănui și pe această cale vreau să-i mulțumesc! Unii oameni reușesc să te surprindă plăcut deși poate sunt ultimii la care te aștepți!", ne-a declarat Carmen de la Sălciua. Mai mult, artista susține că au o relație frumoasă de prietenie: "Suntem prieteni!"

Mai mult decât atât, artista a dezvăluit cum trebuie să arate bărbatul perfect pentru ea. "În viața mea un bărbat trebuie să fi trecut toate etapele dezvoltării și maturizării astfel încât să nu îmi iau rolul de diriginta clasei Să fie fidel, puternic și să îmi facă față pentru că eu sunt un om care tinde să se apropie de perfecțiune prin tot ce face!", ne-a declarat frumoasa cântăreață.