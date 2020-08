Lidia Buble mai are o singură dorință de îndeplinit! Care este marele vis al vedetei

Cum arată mama Lidiei Buble! Femeia care i-a dat viață artistei a născut 11 copii! |Foto

„Venisem să îmi continui studiile și mi-am dat seama că este destul de greu, totul costa dublu, de la chirie până la mâncare. Am muncit din prima zi, încă de când am ajuns în București. Am fost bonă un an și jumătate, am fost reprezentant la un brand auto. Lucrurile acestea m-au întărit, iar fiecare job m-a făcut să fiu mândră de mine, atât timp cât am muncit pentru fiecare bănuț în parte și nu mi-a fost rușine cu niciun job pe care l-am avut.”, a mai mărturisit cântăreața, pentru revista Viva.