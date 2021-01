Carmen de la Sălciua s-a lăsat fotografiată goală, în cadă. Imaginea care a atras toate privirile

"Cea mai frumoasă ești Carmen!" sau "Ești un om minunat, Carmen! Te admir foarte mult.", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care au ținut neapărat să îi transmită lui Carmen câteva cuvinte frumoase și de încurajare.

Reacția lui Carmen după ce Bianca Drăgușanu a atacat-o pe internet

În ultima perioadă, Carmen de la Sălciua a fost implicată în mai multe conflicte cu Bianca Drăgușanu, după ce a criticat-o într-o serie de story-uri postate pe Instagram.

Fosta asistentă TV îi reproșa, unei cântărețe de muzică de petrecere al cărui nume nu-l dădea, că s-a fotografiat cu un om nevoiaș pentru a înduioșa opinia publică.

Carmen de la Sălciua nu a stat prea mult pe gânduri și a reacționat. ”Absolut nicio părere. Nu mă cobor la nivelul la care să am păreri despre oameni pe care nu-i cunosc și despre lipsa lor de ocupație criticându-i pe alții.Eu am compasiune față de cei cu răutăți în suflet. Răutatea e o boală. E ca și cum ai lovi într-un om bolnav de cancer! Oamenii care știu cum sunt și cât valorează niciodată nu vor lovi în nimeni. Câinii latră ursu trece.”, a spus artista, după ce a fost întrebată de către fanii săi ce părere are despre criticile primite din partea lui Bianca Drăgușanu.

Carmen de la Sălciua a cunoscut succesul în cariera muzicală începând cu anul 2017, când s-a afirmat la nivel național, devenind una dintre cele mai de succes cântărețe ale genului de muzică popular și de petrecere.