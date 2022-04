Carmen Electra împlinește 50 de ani. Cum arată acum silueta celebrei actirețe din serialul „Baywatch”

Carmen Electra a făcut furori cu aspectul său fizic de-a lungul anilor și cu rolul său senzațional din serialul „Baywatch”, unde a jucat alături de Pamela Anderson. Deși a ales să se retragă din luminile reflectoarelor, celebritatea nu ezită să își încânte prietenii virtuali cu cele mai incediare imagini.

Tara Leigh Patrick a rămas, în continuare, adepta celor mai sexy shooting-uri foto și nu se teme să își arate provocatoarele forme la 50 de ani. Chiar dacă timpul a trecut, pare că Carmen Electra a găsit elixirul tinereții, lucru evident din postările sale din mediul online.

Vedeta este cunoscută pentru aparițiile sale îndrăznețe și aspectul fizic de invidiat, însă puțini sunt cei care știu cum arată acum superba actriță.

Cum arată talia lui Carmen Electra la vârsta de 50 de ani

Carmen Electra împlinește 50 de ani pe data de 20 aprilie, însă vârstă nu este vizibilă în cazul său. Actrița din serialul „Baywatch” arată de-a dreptul senzațional și se mândrește cu un trup perfect.

Se pare că celebritatea este foarte atentă la modul în care arată, iar drept dovadă stau pozele sale de pe contul de Instagram, unde este foarte activă și publică des fotografii în ipostaze amețitor de senzuale.

La cei 50 de ani, Carmen Electra este posesoarea unui corp cu forme atrăgătoare. Aceasta se mândrește cu un bust generos, talie de viespe, picioare subțiti și posterior de braziliancă la vârsta sa.

Postările sale generează o mulțime de like-uri și reacții pozitive din partea prietenilor virtuali. Carmen Electra primește des complimente cu privire la modul în care își menține aspectul fizic.

„Wow, ești incredibilă! Deci arăți minunat”, „Ești absolut superbă” sau „Ești o femeie perfectă!”, sunt doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită mesaje frumoase.

Cine este Carmen Electra

Carmen Electra, pe numele său real de Tara Leigh Patrick, s-a născut pe data de 20 aprilie 1972 în Sharonville, Ohio, fiind fiica lui Harry Patrick, un chitarist și entertainer. Aceasta era pasionat de actorie și dans încă din copilărie, urmând școli speciale pentru domeniile respective.

Superba blondină a devenit celebră în urma aparițiilor sale incendiare din revista Playboy și din celebru serial „Baywatch”. Printre producțiile în care aceasta a jucat se numără „Scary Movie”, „Date Movie”, „Epic Movie”, „Meet the Spartans”, „American Vampire”, „The Chosen One: Legend of the Raven”, „Christmas in Wonderland” și „Disaster Movie”.

