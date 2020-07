Nu o mai recunoști! Carmen Grebenișan de la Asia Express și-a schimbat complet look-ul: ”Se cerea deja de o vreme”

”Acum e clar că o să încerc toate hainele, rujurile pe care le-am acasă. Tot. Este o culoare total necunoscută pentru mine, nu am mai avut-o niciodată și chiar îmi place. Îmi place mult mai mult. Mi-am aplicat și câteva extensii, din păr natural. Procesul a fost lung”, a mai spus ea.

”Wow! Inițial am crezut că porți o perucă. Ești superbă așa, exact cuvântul sofisticată mi-a venit în minte când am văzut pozele”, ”Așa da. pari mult mai serioadă decât cu blondul ăla. ”Superb. Ți se potrivește mult mai bine așa”, ”Ești superbă. te prinde așa bine această culoare”, ”Frumos îți stă”, ”Super culoarea”, ”Îți stă mai bine așa, este mai deosebit”, ”Ești superbă”, sunt o parte dintre complimentele primite de Carmen Grebenișan de la internauți după schimbarea de look prin care a trecut.

Carmen Grebenișan are probleme de sănătate! Concurenta Asia Express este de nerecunoscut: „N-am mai avut-o niciodată”