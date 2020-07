Carmen Harra continuă să facă avertizări! Ce se va întâmpla în următorii ani! ”Vor fi schimbări peste noapte și în România. Vor fi proteste, veți vedea”

Carmen Harra a postat un mesaj cutremurător pe pagina sa de socializare. ”Ne așteaptă vremuri grele pentru 13 ani”, este mesajul lui Carmen Harra, care i-a înspăimântat pe urmăritorii ei.

Carmen Harra, noi preziceri despre ce se va întâmpla în viitorul apropiat! Parapsihologul a făcut dezvăluiri uluitoare și despre moartea lui Costin Mărculescu!

Nu este prima dată când vorbește despre următorii 13 ani ca despre o perioada extrem de decisivă pentru omenire.

„Daca nu ne trezim in urmatorii 13 ani, evolutia vietii pe Pamant poate sa sufere o catastrofa. Nimeni nu vorbeste despre magnitudinea greselilor din ultimele sute de ani. Umanitatea se poate distruge in viitorul apropiat. Omenirea este pe punctul de a se distruge. Vom asista la o escaladare a starii de haos, de furie, in America, dar va cuprinde si restul lumii”, a declarat Carmen Harra.