Incredibil! Ce preziceri a făcut Carmen Harra despre relația dintre Lidia Buble și Răzvan Simion!

Parapsihologul nu dădea nicio șansă relației dintre cei doi, încă de la începutul ei. Ea susținea că din punct de vedere numeroloigic LIdia și Răzvan nu ar fi compatibili.

”Numerologic, nu văd nimic serios între ei, e doar un foc de paie. Relația asta e pasageră și nu duce la nimic de durată. Ea e foarte independentă, pretențioasă, chiar dificilă, are interese materiale foarte clare. Ea urmărește ceva în relația asta, el, în schimb, e implicat emoțional. Sunt prea multe diferențe între ei, n-au o relație de suflete-pereche și nu sunt compatibili."

Răzvan Simion a anunțat că s-a despărțit de Lidia Buble. Mesajul matinalului dezvăluie motivul separării: "Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine"

Carmen Harra ar fi prezis la momentul respectiv, conform revistei Unica, cum că relația dintre cei doi nu va dura, întrucât ea nu există un echilibru în relația lor. Totodată parapsihologul îi dăđea un sfat la vremea respectiva lui Răzvan Simion.

"El vine cu intenții mai bune în relație decât are ea și e mai implicat. El vrea să o ajute. Dar relația lor nu are șanse. Pentru că el e interesat de ea mai mult decât e ea interesată de el. Nu există un echilibru al interesului și al intențiilor. Plus că pe ea o văd într-o altă relație în viitor. De asta, el ar face mai bine să se trezească și să-și vadă de treabă, să nu se grăbească să distrugă ceva ce a clădit 15 ani, mai ales că sunt copii la mijloc”, – a spus, atunci, Carmen Harra.