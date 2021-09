Operațiile estetice pe care le are Carmen Șerban. Cânăreața ar fi plătit 15.000 de euro pentru a arăta bine

Nu este o împătimită a operațiilor estetice, nu a exagerat niciodată și nici nu are de gând să o facă, însă atunci când nevoia cere, Carmen Șerban știe să fie discretă și să apeleze la un "bisturiu fin".

Puțini și-au dat seama că artista a fost pe masa medicului estetician, însă acum a spus lucrurilor pe nume.

Ce operații estetice are Carmen Șerban

Carmen Șerban are mare grijă de aspectul ei și de-a lungul timpului vedeta a demonstrat că se îngrijește de fizic și bifează mereu apariții impecabile în calitate de artist. Însă, se pare că aceasta a apelat și la trei intervenții estetice pentru a artăta cât mai bine, iar faptul că au fost discrete, este semn că artista a făcut o alegere inspirată.

Se pare că după ce a slăbit 15 kg, acest lucru s-a resimțit la nivelul bustului, motiv pentru care a apelat la o intervenție de remodelare a sânilor cu ajutorul protezelor de silicon.

Însă, asta nu a fost tot, Carmen Șerban și-a micșorat nasul și a făcut un lifting facial.

„Am slăbit 15 kilograme şi mi s-a făcut un surplus la faţă. Nu a fost ideea să apelez la un medic chirurg, dar aveam o deviaţie de sept foarte urâtă care mă împiedica de multe ori la cântări. Stăteam tot timpul cu spray-ul după mine.

Aveam închisă o nară din naştere. Dacă tot am apelat, l-am rugat frumos să-mi facă o rinoplastie pentru că aveam un complex. Mi l-a făcut în limite cât de cât naturale şi mi-am făcut un lifting la faţă”, spunea interpreta de muzică de petrecere, potrivit Libertatea.

Carmen Șerban a anunțat că se mută din România. Ce va face

Carmen Șerban este o artistă extrem de apreciată de publicul din România, care a ajuns la inima a zeci de mii de oameni prin muzica sa, încă de la primele apariții pe micile ecrane.

Artista este recunoscută pentru firea sa extrem de optimisă și plină de energie, dar și pentru talentul său remarcabil. Ea transformat petrecerile în adevărat show-uri!

Vestea pe care a dat-o în direct la Acces Direct a uimit o țară întreagă. Ce decizie a luat cânăreața.

Anul 2021 vine cu mari schimbări pentru Carmen Şerban. Artista a luat hotărârea radicală de a se muta definitiv la Londra. În ziua în care a împlinit 50 de ani, Carmen ne dezvăluie adevăratele motive pentru care vrea să plece din România.

"Am luat o decizie la începutul acestui an să vând o proprietate pe care o am în București și să-mi cumpăr o proprietate în Londra, să încer că mă mut acolo, să vad dacă mă obișnuiesc cu clima. Rezonez foarte mult cu locul, îmi place foarte mult Londra!", spune artista în platoul Acces Direct.

Artista spune clar și răspicat că nu se va lăsa de cântat odată cu plecarea în străinătate, ba chiar o să aibă mai mult de lucru și asta pentru că restaurantele și localurile din Londra organizează foarte multe concerte.

"Asta nu înseamnă, cum titrează presa aia mai puțin binevoitoare, gata pleacă din România și se lasă de cântat. Nu! Nu mă las de cântat, doar îmi schimb reședința. O să stau mai mult acolo", a mai spus Carmen la Acces Direct, în luna martie.

Carmen Șerban a cochetat cu muzica încă de mică. Aceasta a urmat cursurile Liceului de Muzică „Ion Vidu” din Timișoara (1991-1993), dar nu a apucat să termine ultimul trimestru din clasa XIII-a, comentând mai târziu că „la vremea respectivă visam să ajung la București, să fac bani...”.

De-a lungul carierei sale, artista a lansat pe piața muzicală peste 24 de albume care s-au vândut în tiraje excepționale, însumând cu aproximație peste 6 milioane de CD-uri și casete vândute.