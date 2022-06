Câştigătorul Chefi fără limite, Nobo, prezintă noul sezon BeautiFood, exclusiv pe AntenaPlay

Daniel Jumuga, cunoscut drept Nobo, este de meserie pastry chef și unul dintre cei 18 concurenți care au plecat în marea aventură culinară din Grecia, în cadrul cooking show-ului Chefi fără Limite.

Nobo (Daniel Jumuga) prezintă trucuri culinare și rețete în noul sezon Beautifood, difuzat exclusiv pe AntenaPlay

Acesta a făcut parte din echipa lui Sorin Bontea, a reușit să impresioneze pe tot parcursul show-ului cu farfuriile sale spectaculoase și a câștigat marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

”Deserturile sunt o terapie pentru mine, și sunt convins că toți simțim asta atunci când încercăm o rețetă nouă. Fie că vrem sa impresionăm o persoană dragă, fie că sărbătorim ceva, deserturile sunt speciale, aduc bucurie, zâmbete și stare de bine la final de masă”, a declarat Nobo.

În noul sezon BeautiFood, Nobo îi învață pe amatorii de dulce cum se fac prăjiturile ”influencer” ale online-ului. Cei care doresc să ducă la un alt nivel prăjiturile preparate acasă și să realizeze deserturi care arată ca cele pregătite de un maestru cofetar, vor avea ocazia să învețe pas cu pas cum se fac vedete dulci ca Pavlova, Macarons sau Choux a la Crème.

”Să prezint un cooking show digital este una dintre dorințele mele secrete de ani de zile, încă de când am deprins anumite cunoștințe am simțit nevoia să le împărtășesc și cu alții. Conexiunea pe care o poți avea cu oamenii prin intermediul mâncării și al gătitului este fabuloasă, uneori ingredientele și chimia din spatele rețetelor vorbesc mai frumos decât ne-am putea imagina”, a declarat acesta, completând: „Mi-aș dori ca oamenii din spatele ecranelor să înțeleagă cât de frumoasă poate fi chimia dintre făină și unt, zahăr și ouă, mixer și cuptor. Am incercat să aduc în fața oamenilor rețete ușoare, gustoase, și cât mai versatile. "Prajituritul" înseamnă bucurie, transformare și deliciu. Cu toții putem coace ceva bun!”

În fiecare duminică, Nobo prezintă un nou episod din Beautifood, exclusiv pe AntenaPlay!

