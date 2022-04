Daniel Jumuga (Nobo) din echipa lui chef Bontea a câștigat primul sezon Chefi fără limite

În finală, Nobo nu a luptat singur, acesta le-a avut alături pe Daniela Andronie Rădulescu (doamna colonel) şi pe Mariana Tarbuc (Primărița), două concurente puternice din echipa albastră. Împreună au reușit ca, în două ore, să creeze un meniu format din starter, fel principal și desert. Deși lupta a fost strânsă între cei trei finaliști, Daniel Jumuga (Nobo) a reușit să îi impresioneze pe jurați prin preparatele lui.

Daniel Jumuga (Nobo) și chef Sorin Bontea, o echipă fără limite

Ultima probă de gătit din Atena a început cu multe emoții pentru Nobo, pentru că în platoul Chefi fără limite a venit soția lui, Sorina, supranumită Nobolina. “Nu am știut cum să reacționez, nu știam ce să fac să țip, să plâng, să mă bucur, să urlu!” a declarat acesta când a văzut-o intrând în platou.

După două luni de călătorie prin 10 destinații spectaculoase din Grecia, ultima probă a primului sezon Chefi fără limite s-a desfășurat în Atena și i-a pus la grea încercare pe cei trei finaliști. Având la dispoziție 2 ore, alături de echipele formate în prima probă a marei finale, Nobo, Laura și Istvan au avut de pregătit 3 feluri de mâncare pentru a impresiona juriul.

Acesta a fost format din Chef Ettore Botrini, unul dintre cei mai apreciați chefi din Grecia, deținătorul unei stele Michelin, Chef Adam Kodovas și Chef Vasilis Mouratidis, doi dintre jurații Chefi la cuțite varianta grecească, Chef Florin Dumitrescu, aflat pentru prima oară în postura de a juriza o finală și Marius Tudosiei și Chef Iosif Ștefănescu, care pe lângă rolul de co-prezentatori ai emisiunii sunt și doi mari cunoscători ai artei gastronomice.

Jurizarea s-a bazat pe mai multe criterii, plating-ul, savoarea, textura preparatelor și nota de creativitate a bucătarilor. Fiecare fel de mâncare a fost jurizat individual prin deja cunoscută spargere a farfuriilor. Starterul care a acumulat cele mai multe puncte a fost cel a lui Nobo, Laura i-a impresionat pe jurați cu felul ei principal, iar proba desertului a fost adjudecată de Istvan. Cu toate astea, la final Nobo a adunat cele mai multe farfurii, iar Irina Fodor l-a declarat câștigător.

Chef Sorin Bontea a primit de la Irina Fodor trofeul Chefi fără limite, iar Nobo a plecat acasă cu cecul de 30.000 de Euro. “N-am câștigat în viața mea nimic, nu mă așteptam să câștig acum ceva!”, a spus Nobo după ce a câștigat marele premiu.

Încă din timpul emisiunii, Daniel Jumuga (Nobo) a anunțat ce va face cu premiul cel mare. “Primul lucru pe care o să-l fac, o să-mi plătesc din datorii, adică alea pe care le-am acumulat anul trecut din cauza pandemiei și de restul cred că o să-și scot soția în oraș, de toți, pentru că ea m-a înscris aici”, a mărturisit acesta la sfârșitul serii.