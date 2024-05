Cât a crescut Liam, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf cu Corina Cauciuc. Băiețelul a împlinit 2 ani. Cum arată acum

Liam, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf cu Corina Caciuc, a împlinit recent 2 ani. Antrenorul de fotbal are motive de mândrie pentru că Liam este un băiețel superb.

Laurențiu Reghecampf este mândrul tată a 4 băieți. De curând, antrenorul de fotbal l-a sărbătorit pe Liam, fiul cel mare pe care îl are cu Corina Caciuc.

Liam a avut parte de o petrecere aniversară cu o tematică specială. Micuțul a fost înconjurat de baloane verzi.

Cum arată Liam, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc

Antrenorul de fotbal a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de Liam și de partenera lui, Corina Caciuc.

Fanii lui Laurențiu Regecampf au fost încântați să vadă cât a crescut Liam.

Citește și: Ce a postat Anamaria Prodan, în timp ce fostul soț îi făcea plângere la poliție: „Fug să-mi caut ambarcațiunea și automobilele”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„La mulți ani, iubitul meu Liam”, a scris Laurențiu Reghecampf în dreptul imaginii înduioșătoare în care apare alături de unul dintre cei 4 copii ai săi și de femeia pe care o iubește.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au împreună doi băieți, pe Liam Simeon, născut în anul 2022, și pe Landon Abram, născut în 2024.

Recent, Laurențiu Reghecampf a publicat o imagine înduioșătoare în care apare alături de Liam și Landon.

Citește și: De ce consideră Bebeto că Rebecca este copilul preferat al Anamariei Prodan. Ce a spus fiul cel mic al impresarei

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Laurențiu Reghecampf mai are 2 băieți: pe Luca și pe Laurențiu Junior. Antrenorul este încă în proces de divorț cu Anamaria Prodan.

Recent, impresara a spus că ea și Laurențiu Regehcampf au dialogat, în ciuda scandalurilor în care au fost implicați amândoi.

„Am vorbit după mult timp cu Reghecampf și am vorbit de toate, despre ce s-a întâmplat. Sunt atât de mulți oameni în jurul nostru care și-au dorit acest război, încât Laur o să-și dea seama după multă vreme. Nu am fost împinși să facem asta, dar cu tot ce s-a întâmplat după, cu niște oameni mici și mărunți. Am vorbit să închidem toată nebunia asta pentru copiii noștri, ce am construit noi nu va mai construi nimeni niciodată, nimeni nu va egala acest cuplu care a fost de mare succes. Noi am fost unici în istoria fotbalului mondial, nimeni vreodată nu a făcut asta”, a declarat Anamaria Prodan în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

Citește și: Cum s-a pozat Laurențiu Reghecampf alături de fiul său cel mare, Luca Reghecampf. Ce a publicat în mediul online