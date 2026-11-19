Justina Vigheciu a împărtășit cu urmăritorii ei cât a plătit pe un borcan de miere de Manuka, pe care a decis să îl cumpere după ce toată familia ei a trecut prin mai multe episoade de viroză. Influencerița a fost și ea surprinsă de preț.

Justina Vigheciu a povestit că a decis să facă ceva astfel încât nimeni din familia ei să nu se mai confrunte cu viroze. Influencerița spune că au existat momente în care atât ea, cât și soțul și cei doi copii ai lor s-au îmbolnăvit, așa că a decis să apeleze la miere de Manuka.

Cât a plătit Justina Vigheciu pe un borcan de miere de Manuka

Justina Vigheciu a povestit că a mers la farmacie și că a cumpărat, printre altele, și un borcan de miere de Manuka, pentru care a plătit 600 de lei. Influencerița a recunoscut că a fost surprinsă de preț, însă și-a pus toată încrederea că familia ei nu se va mai îmbolnăvi dacă vor folosi mierea de Manuka.

Justina Vigheciu a explicat faptul că atât băiețelul, cât și fetița ei se confruntă des cu viroze și că și ea, și soțul Victor, au trecut și ei prin aceeași situație.

Articolul continuă după reclamă

Soțul ei voia să folosească mierea la clătite

Justina Vigheciu a mai povestit că soțul ei, Victor, a vrut, inițial, să folosească mierea de Manuka la clătite, însă i-a spus că nu poate să facă asta având în vedere scopul pentru a cumpărat un borcan și cât a plătit pentru el.

Citește și: Lăptișorul de matcă, aurul naturii - ce proprietăți benefice are pentru întreg organismul