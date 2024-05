Cât cere Lavinia Pîrva pentru un concert de 45 de minute. Soția lui Ștefan Bănică are din ce în ce mai multe evenimente

Lavinia Pîrva este pregătită pentru evenimentele de anul acesta! Iată cât costă un concert solo, dar și cu formația!

Lavinia Pîrva este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară, aceasta făcându-și debutul pe scena muzicală în urmă cu mulți ani, atunci când făcea parte trupa Spicy.

Deși formația s-a destrămat, soția lui Ștefan Bănică a continuat să își desfășoare activitatea în domeniul muzicii până în momentul în care a devenit mămică.

Acum, la cinci ani distanță, Lavinia Pîrva a revenit pe scenă și se bucură de numeroasele evenimente la care este invitată!

Iată cât costă un concert susținut de soția lui Ștefan Bănică!

Cât cere Lavinia Pîrva pentru un concert de 45 de minute

Dacă în momentul în care a devenit mămică a decis să ia o pauză, acum se pare că Lavinia este mai determinată ca niciodată să își continue drumul către succes cu muzica.

Deși s-a dedicat pentru o bună perioadă de timp fiului ei, vedeta nu a uitat de marea ei pasiune și a revenit treptat pe scenă acolo unde se simte foarte bine.

Chiar dacă fiul ei și al lui Ștefan Bănică este încă mic, artista și-a reluat concertele în toată țara, iar cei care vor să o aibă invitată la evenimente trebuie să se asigure că dispun de suma necesară.

În prezent, Lavinia Pîrva s-a îndreptat către muzica de petrecere, iar fanii au fost extrem de receptivi cu privire la schimbare.

„Nu vreau să fiu lipsită de modestie, dar mă descurc. Și mă descurc foarte bine. Mai ales că acum am început un proiect nou, am făcut un album întreg pe care urmează să-l lansez. Am terminat piesele noului proiect, urmează să filmez videoclipuri la toate piesele. Este destul de mult de muncă. Concerte multe în sensul acesta, muzica balcanică a prins foarte bine.” declara bruneta în urmă cu ceva timp pentru CanCan.ro.

De asemenea, potrivit sursei citată anterior, Lavinia Pîrva ar avea un tarif de 2 000 de euro pentru o reprezentație solo de 45 de minute și 2 500 de euro pentru un spectacol care depășește o oră alături de trupa ei.

Soția lui Ștefan Bănică se descură de minune și în creșterea celui mic, reușind să se împartă cu succes între viața de familie și carieră.

„În general mă întorc cât pot de repede indiferent dacă dorm sau nu dorm. Fac așa un sacrificiu pentru că îmi este foarte greu să stau departe de el mult timp. Cumva m-am obișnuit așa, am fost tot timpul lângă el. Nu-mi place să lipsesc mult de lângă el. Dar să știi că s-a obișnuit și el. Știe că mami merge la serviciu, tati merge la serviciu. Este mama mea care ne mai ajută” a mai precizat Lavinia Pîrva, în urmă cu ceva timp pentru sursa menționată anterior.

