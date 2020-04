Dorian Popa și-a văzut visul împlinit! Câți bani a băgat în casa de lux din Domnești. ”Planul meu era undeva între 170-180.000 de euro, cu tot cu piscină”

”În momentul în care am proiectat această casă, am gândit garajul cu acoperiș deasupra lui, adică țiglă. Și, într-o bună zi, nu știu cine mi-a zis ”Măi, Doriane, dar de ce nu torni tu placă și peste garaj, să-ți iasă o terasă de 45 de metri pătrați, de toată frumusețea. Și, în momentul ăla, am turnat placa de beton, nici n-am stat să mă gândesc. Ăsta este unul dintre lucrurile de care m-am bucurat cel mai mult, pentru că am câștigat 45 de metri pătrați, care ar fi putut fi morți”, a mărturisit artistul.

Alt plus important al casei sale, de care artistul se bucură enorm, sunt băile

”Mi-a zis cineva: < Până să-ți văd băile, nu m-am gândit cât de importantă poate fi o baie frumoasă.> Fraților, trăim în 2020, petrecem foarte mult timp în baie, ne aranjăm.”, a mai spus cântărețul.

