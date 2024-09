Dorian Popa, chemat în instanță de Călin Donca. Ce despăgubiri uriașe îi cere afaceristul. Pentru ce este acuzat artistul

Dorian Popa a primit o „lovitură” grea din partea lui Cătălin Donca. Artistul este chemat în instanță de afacerist pentru defăimare. Despăgubirile pe care ar trebui să le plătească vedeta ar fi de-a dreptul uriașe.

Înainte ca afaceristul să fie arestat preventiv pentru acuzații de evaziune fiscală, Dorian Popa avea o relație bună cu acesta. Mai mult, cei doi au fost parteneri de afaceri atunci când artistul s-a decis să investească bani în panouri fotovoltaice.

Lucrurile au început să devină tensionate între ei, după ce influencerul a făcut declarații publice prin care susține că ar fi fost victima unei escrocherii în care Călin Donca este implicat. La scurt timp de la eliberarea sa, afaceristul l-a dat în judecată pe Dorian Popa pentru defăimare.

Citește și: Cu ce a ajuns să se ocupe Orianda Donca, după ce soțul ei a fost la închisoare. Călin Donca o promovează și el

Călin Donca susține că dezvăluirile făcute de artist i-ar fi pătat imaginea. De asemenea, acesta a mai dezvăluit că Dorian Popa ar fi „manipulat” peste 400 de persoane, întorcându-le împotriva sa și afectându-i afacerile, conform click.ro.

Articolul continuă după reclamă

„Sunt şocat, sunt consternat şi, în acelaşi timp, debusolat pentru că nu ştiu ce se întâmplă, nu ştiu ce urmează cu investiţiile noastre. Este posibil să fi fost părtaş la o escrocherie! Din păcate, din partea lui Călin Donca nu dăm de nimeni, nu răspunde nimeni la telefon, este un fel de ceaţă totală”, erau declarațiile cântărețului din luna septembrie a anului trecut, potrivit evz.ro.

Ce despăgubiri uriașe îi cere Călin Donca lui Dorian Popa

Pe data de 12 iunie, Călin Donca a depus plângerea împotriva lui Dorian Popa la Tribunalul Ilfov, secția de stare civilă. Pentru moment, instanța nu a stabilit un prim termen de judecată, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, afaceristul îi cere despăgubiri în valoare de 30.000 de euro artistului pentru că i-a afectat imaginea cu declarațiile sale. Nu se șție cum se va desfășura procesul sau dacă Dorian Popa va fi nevoit să îi achite suma uriașă de bani.

Cât au costat panourile fotovoltaice cumpărate de Dorian Popa de la Călin Donca

Dorian Popa a vorbit într-un vlog despre investițiile făcute în panourile fotovoltaice de la Călin Donca. Mai mult, artistul a făcut publice și facturile.

Citește și: Obiectul nebănuit primit de Călin Donca în închisoare de la o altă femeie. A recunoscut de față cu copiii săi

Conform dovezilor afișate pe vlog, Dorian Popa a virat pe data de 29.09.2022 către firma de panouri solare a lui Călin Donca suma de 37,600.00 lei, reprezentând prima tranșă, conform declarațiilor sale, ca mai apoi în data de 07.10.2022, fiind momentul când panourile au fost montate pe casă, reprezentând cea de-a doua tranșă care formează suma întreagă, valorând tot 37,600.00 lei. Totalul a fost de 75.200 de lei, adică 15.000 de euro.

“În total, 15.000 de euro, atât au costat panourile fotovoltaice de pe casa mea. Este dovedibil cu orice extras de cont pe care îl poți scoate din aplicația bancară pe care o am pe telefon, de acolo am extras și aceste facturi. Normal că nu puteam să vă pun tot extrasul din motive de confidențialitate, din motive de greșeli pe care le-am mai făcut în trecut când mi-ați văzut numerele de la card, facturile, buletinul și cine mai știe ce alt date.

Deci eu mi-am achitat aceste panouri și în timp ce se montau aceste panouri și am fuzionat, relaționat mai mult cu domnul Călin Donca, care mi-a și cerut câteva detalii despre viața de social media, pentru că mi-a zis “Vreau să-mi spui și tu mie câte ceva” după ce eu am adresat câteva întrebări de fotovoltaice, am relaționat, am simțit o oarecare chimie.

Atenție, nu știu încă dacă ceea ce se speculează este adevărat sau nu. Legea spune că trebuie să pleci de la prezumția de nevinovăție, însă singurul lucru care m-a speriat pe mine și m-a făcut să iau inițiativă pentru acest vlog, a fost că de la 24 de ore de arest, i s-a făcut extinderea la 29 de zile, ceea ce în accepțiunea mea înseamnă că, totuși, niște dovezi există”, a mai spus Dorian Popa pe YouTube.