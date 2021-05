Cât de bogată este Andreea Antonescu. Ce deține în America, jumătatea componentă a trupei Andreea

Zilele acestea, artista a vorbit în cadrul unei emisiuni tv despre averea ei, dar și despre situația în care se află cu actualul soț, de care încearcă să divorțeze. Iată ce a declarat jumătatea componentă a trupei Andre.

Plecată de curând într-o vacanță în Antalya alături de una dintre prietenele apropiate, mai precis, alături de Amna, vedeta a mărturisit că ține în suflet o tristețe puternică. Nu a putut să o ia și pe fiica ei, Sienna, acolo, deoarece nu a reușit să obțină procură. Tatăl copilei sale este actualul soț, Traian Spak, de care încearcă să divorțeze și care se află în SUA.

Artista și-a deschis sufletul și a vorbit despre cât de grea este această situație pentru ea. Printre dezvăluirile făcute, Andreea Antonescu a dat din casă și a mărturisit ce anume deține ea în America.

Cât de bogată este Andreea Antonescu

Întrebată de prezentator dacă și-a găsit un iubit acolo, în Turcia, în vacanță, Andreea a negat vehement. „Nu am găsit niciun turc (iubit) în Turcia, am avut foarte multe mesaje de la oameni din Antalya care îmi cereau să mă reîntorc în Turcia”, spune ea.

Vedeta explică faptul că și-a petrecut timpul doar cu Amna și fiul acesteia, David. „Am stat cu Amna, am stat cu David. Mi-a promis Amna că mă va invita la ea pe balcon. Am stat o săptămână în Antalya, am mai apelat pentru poze și la ceilalți ca să mi le facă. Eu nu am avut posibilitatea să o iau pe Sienna cu mine, pentru că nu mi-au ajuns actele de la Traian (n.red. sotul ei) ca să pot să îi fac pașaport fiicei mele”, mai spune ea.

Andreea Antonescu a discutat deschis și despre situația în care se află alături de Traian, dezvăluind că, în acte, ea încă este soția lui, însă vor divorța la notar, imediat ce el va veni în țară. Cu toate acestea, ea își dorește să se reîntoarcă, în vacanță, în Statele Unite ale Americii, unde ea deține o casă, chiar cea unde locuiește în prezent soțul ei.

”Traian mai este soțul meu în acte. E același răspuns dintotdeauna, divorțez când va veni el în țară. Noi am rămas în relații bune, când va veni în România, vom divorța la notar. El trebuie să fie prezent măcar la semnarea actelor. Mi-e dor de America, voi merge cu Sienna la el, adică și la mine. Casa din America e doar pe numele meu.”, spune ea, la tv.

Andreea Antonescu recunoaște că nu are iubit

Andreea Antonescu recunoaște că în momentul de față, ea nu are niciun iubit, dar se gândește să încerce să-și refacă viața amoroasă.

„Înainte de orice ne dorim ca Sienna să fie bine, fericită, și pentru asta luptăm. Suntem în așteptarea actelor lui, pentru că e un proces mai lung ca să poți să mergi în America. Îmi expun viața pe Instagram, ce se poate expune. Sunt singură, nu am pe nimeni, poate este cazul să ridic și eu pretențiile, să am ceva așteptări, dar dacă e să vină, eu sunt aici. Sienna e la Galați, mama are grijă de ea”, a spus Andreea Antonescu.

În ce proiecte muzicale e implicată artista

Andreea Antonescu a vorbit despre proiectele personale pe care abia așteaptă să le lanseze.

”Am tot fost în diverse proiecte muzicale, dar tot nu am apucat să lansez piesele, o să le lansez în cel mai scurt timp. De la show-urile la care am fost mi-au crescut pretențiile (n.red. în materie de bărbați). Azi lansez primul meu vlog cu Sienna, cu ziua ei de naștere. Urmează și piesa cu Andre, și piesă solo, îmi împart timpul intre Instagram, Facebook si fetita”, a încheiat ea.

