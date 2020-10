Cât de mare și frumoasă s-a facut Sofia, fiica Andreei Bănică

Pe lângă faptul că are o carieră frumoasă, vedeta are și o familie extraordinară. Este cu același bărbat încă din copilărie, are doi copii superbi, care cresc frumos și care le umplu casa de bucurie celor doi soți.

Sofia, fiica cea mare a Andreei Bănică este extrem de frumoasă. A crescut și este o domnișoară în adevăratul sens al cuvântului. Fanii o admiră ori de câte ori părinții publică imagini cu ea. Are deja 11 ani, este talentată și își dorește foarte mult să urmeze o carieră muzicală.