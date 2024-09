Cât de mari au crescut și cum arată acum fiicele adolescente ale Adelinei Chivu. Prezentatoarea TV se mândrește cu ele

Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu și viitoare prezentatoare X Factor, se mândrește cu fiicele ei, Natalia și Anastasia.

Adelina și Cristi Chivu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 17 ani și au împreună două fete superbe, care deja au ajuns la vârsta adolescenței, pe Natalia și Anastasia.

Cei doi s-au căsătorit în 2008 și de atunci Adelina a mărtursit că îl iubește atât de mult încât ăși dedică întreaga ei viață familiei lor.

Cum arată fiicele adolescente ale Adelinei Chivu

Ea și căpitanul echipei naționale a României formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și demonstrează tuturor celor care îi urmăresc că ei sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi.

Adelina și Cristi Chivu locuiesc la Milano alături de fetele lor. La vârsta de 42 ani, Adelina este o mamă modernă, cu un trup de invidiat, mereu în trend, care ar putea oricând trece ca o prietenă de-a fiicelor ei la cât de tânără arată.

Frumoasa soție a lui Cristi Chivu este o mămică extrem de mândră și are grijă să le ofere fiicelor lor atenția și timpul necesare mai ales acum, în perioada adolescenței.

Natalia are 15 ani, iar Anastasia are 13 ani și au ajuns deja la vârsta când cele două adolescente sunt curtate de băieți.

Adelina a povestit la podacast-ul lui Mihai Morar despre creșterea fiicelor ei. Dacă ea încearcă să le fie prietenă fetelor ei și se arată a fi o mamă deschisă, soțul ei este mai autoritar și protectiv cu Natalia și Anastasia.

“Este protector, cu fetele un pic prea mult, aș putea să adaug. Se dă pe brazdă din punctul ăsta de vedere. Ele au ajuns la vârsta la care vor să cunoască un băiat. El nu accepta această idee, nu exista varianta asta în mintea lui. Oricât de târziu s-ar fi întâmplat, tot ar fi fost prea devreme. Eu am avut un pic de stres când am văzut că se apropie momentul, dar a făcut față cu brio, sunt foarte mândră de el.

Eu urmez un parenting al meu, propriu și personal, pentru care am fost supusă bullying-ului o foarte bună perioadă, de toți cunoscuții și familia mea. De când erau fetele foarte mici și au început să vorbească, și până în ziua de azi, eu nu mi-am schimbat tonul și discursul. Eu mă certam cu ele la trei ani și mă supăram pe ele, două zile.

Eu nu știu dacă e bine. Sunt sigură că am greșit de foarte multe ori, am avut foarte mult de învățat. Doar că m-am menținut tare pe poziție. Acum suntem best friends. Acu chiar știu absolut tot, mă rog…cred. Eu știu cum îi cheamă pe iubiții prietenelor lor, știu bârfele din cadrul găștilor, știu când se despart. Cristi a fost foarte implicat, atât cât i-a permis timpul. Normal”, a povestit soția fotbalistului la podcastul „Fain & Simplu”.

