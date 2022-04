Cât de mult s-a schimbat Courtney Stodden, ”Mireasa minoră”. Are acum 27 și impresionează cu formele sale

Modelul, care se identifică ca non-binar și folosește pronumele ei/ele, a apărut în podcastul „Call Her Daddy” și a dat de înțeles că fostul soț a ”păcălit-o” pe mama ei.

„Vreau cu adevărat să încep să o învăț pe fiica ta actorie’”, i-ar fi spus Hutchison, acum în vârstă de 61 de ani, mamei lui Courtney, Krista Keller.

Ea a mai susținut că părintele a răspuns: „OK, ei bine, știi că tocmai a împlinit 16 ani”.

Dincolo de mariajul timpuriu cu Doug Hutchison, care i-a adus popularitate, Courtney Stodden a știut să atragă atenția de-a lungul timpului.

Tânăra nu a ezitat să se implice în scandaluri. Recent a ținut paginile ziarelor după o dispută cu Chrissy Teigen.

Ba mai mult, Courtney a fost mereu adepta unor ținute sumare care să-i scoată în evidență formele voluptoase. După ce a renunțat la blond în favoarea brunetului, aceasta a revenit la culoarea care a consacrat-o.

Stodden a devenit un cunoscută după ce s-au căsătorit cu actorul Doug Hutchison în 2011, când avea doar 16 ani.

Pe atunci, partenerul său avea 51 de ani și pentru a oficializa cununia, mama lui Stodden a trebuit să-și dea consimțământul deoarece vârsta consimțământului în California avea 18 ani.

În 2016, cuplul lor era destabilizat după ce Courtney Stodden a suferit un avort spontan. Deși nu a recunoscut la vremea respectivă, ea a declarat ulterior că pierderea a provocat frământări în căsătoria lor.

„Cred că atunci când un cuplu se confruntă cu o cumpănă, oricare ar fi acesta, fie se ajunge la despărțire, fie partenerii se apropie. Cred că acum suntem într-un fel de punct de răscruce și încercăm să ne dăm seama”, declara ea.

Cei doi au divorțat în 2018. După divorțul de Doug Hutchison, Stodden l-a acuzat pe fostul soț de curtarea adolescenților. Un reprezentant al lui Hutchinson a dezmințit acuzațiile, pe care le-a numit ”categoric false”.

Stodden a publicat un mesaj despre situație pe pagina ei de Instagram, în care a vorbit despre cum Hutchinson, ce acum are 61 de ani, a făcut-o să se simtă ”unică” și ”specială”.

”Când eram copil, m-am plimbat prin toată lumea și mi-am apărat fosta căsnicie. Actorul Doug Hutchinson (cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Percy din The Green Mile) s-a căsătorit cu mine când aveam 16 ani.

El avea 50. Acum știu că eram abuzată. M-a făcut să cred că eram specială, că asta era o circumstanță unică și specială. Acum știu adevărul. Nu am fost primul copil pe care l-a curtat. Nu eram ”specială”, așa cum m-a făcut pe mine și pe public să credem.”, nota ea.

